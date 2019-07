Otu rešil življenje, zato prejel grb občine

22.7.2019 | 12:40

Rok Majer in Oto Nemanič

Župan Franci Vovk

Dolenjske Toplice - Praznovanje 21. praznika občine Dolenjske Toplice je z sinočnjo slovesnostjo, na kateri so podelili letošnja občinska priznanja, doživelo vrhunec. Najvišje občinsko priznanje, grb občine, je prejel Rok Majer iz Loške vasi, ki je lani ob regionalni cesti v Soteski opazil ustavljen avto in ocenil, da je z voznikom nekaj narobe. S hitrim posredovanjem in klicem na številko 112 je vozniku rešil življenje.

Ko se je dvanajstega septembra vračal domov, je v križišču v Soteski opazil parkiran avtomobil in nerazumljivo obnašanje oseb, ki so bile poleg. Eden je voznika tresel in ga z dlanjo udarjal po obrazu. Rok se je ustavil in jih povprašal, če je kaj narobe. Odgovorili so mu, da je voznik neodziven in ne diha. Hitro je ugotovil, da voznik ne kaže znakov življenja, zato ga je izvlekel iz avtomobila in pričel z reanimacijo. Ohranil je mirno kri in vodil postopek do odprtja defibrilatorja, ki so mu ga prinesli, priprave elektrod, kot tudi odstranitev zgornjih oblačil za lažjo in pravilno namestitev. Ko je napočil trenutek namestitev elektrod, pa se je na kraj že pripeljalo reševalno vozilo. Rok je skupaj s zdravstvenim osebjem nadaljeval reanimacijo in po petih minutah je Oto Nemanič pričel kazati znake življenja. »Zame to ni bila prva tovrstna izkušnja, je pa prva, ki se je končala s srečnim koncem,« je za naš časopis dejal Rok Majer, po poklicu sicer policist. Dodal je še, da mu priznanje občine veliko pomeni, a najbolj je vesel, da je reanimacija popolnoma uspela in da Oto še vedno igra na orglice.

Na oder velike dvorane kulturno kongresnega centra je včeraj prišel tudi Oto, ki je dejal, da se dogodka ne spominja. Ko se je zbudil v bolnišnici, so mu zdravniki povedali, kaj se je zgodilo. »Vprašali so me, če me kaj boli? Odgovoril sem jim, da me bolijo rebra, oni pa so dodali, če vas ne bi, danes ne bi bili več tukaj,« se je na svoj račun pošalil Oto, ki je Roku iz srca hvaležen, da mu je rešil življenje.

Slavnostni govornik na slovesnosti je bil domači župan Franci Vovk, ki se je v svojem nagovoru ozrl na razvoj občine v teh enaindvajsetih letih. Po njegovih besedah so naredili velik skok od časov nekdanje krajevne skupnosti. »Ne predstavljam si, kako bi obsežne in za kvaliteto življenja pomembne investicije izpeljali v razmerah, ko se je bilo treba boriti skoraj za vsako samokolnico peska. To ni kritika preteklosti, ampak samo osnova za primerjavo in ocenjevanje preteklih dvajsetih let,« je dejal. Dodal je še, da so pred njimi novi izzivi in verjame, da jim bo skupaj s sodelovanjem, razumevanjem in odgovornim delovanjem vseh občanov uspelo uresničiti zastavljene cilje.

Besedilo in fotografije: R. N.

