Po stand-upu predstava za otroke

22.7.2019 | 18:05

Tanja Ribič in Goran Rukavina sta dodobra napolnila grajsko dvorišče.

Metlika - Z včerajšnjim večernim dogodkom, na katerem sta v stand-up muzikalu Tako ti je, mala nastopila Tanja Ribič in Goran Rukavina, so letošnje metliške mednarodne poletne kulturne prireditve Pridi zvečer na grad vstopile v drugi del. Na grajskem dvorišču se je od 15. junija zvrstilo deset dogodkov, do zadnjega avgusta pa jih bo še devet.

V petek, 26. julija, bo druga od treh letošnjih predstav za otroke in sicer hokus-pokus cirkus Sam Sebastiana, potem pa si bo Pridi zvečer na grad vzel dva tedna dopusta. Naslednja prireditev bo v petek, 9. avgusta, ob 21. uri, ko bo v žlahtni komediji z naslovom Gušto gre na romanje nastopil Primož Forte.

Besedilo in fotografije: M. B. J.

