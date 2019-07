Migrant med postopkom odrinil policistko in pobegnil

22.7.2019 | 11:30

Policisti med lovljenjem Alžirca. (Foto: B. M.)

Jurka vas - Iz Policijske uprave Novo mesto so sporočili, da sta včeraj okoli 17.30 policista na območju Jurke vasi ustavila kolesarja in ugotovila, da gre najverjetneje za tujca, ki je nezakonito prestopil državno mejo. Med postopkom je tujec policistko odrinil in peš pobegnil. Policisti so državljana Alžirije izsledili in mu odvzeli prostost.

Policisti nadaljujejo z ugotavljanjem okoliščin kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi in okoliščin nezakonitega prehoda državne meje.

M. Ž.