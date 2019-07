V Kočevju zbirajo vloge za prijavo škode v nedavnem neurju

22.7.2019 | 19:00

V Kočevju so bile v nedavnem neurju ulice pod vodo (Foto: bralka Saša Račji, Svet24, arhiv DL)

Kočevje - V Občini Kočevje so, potem ko je Ministrstvo za obrambo oz. Uprava RS za zaščito in reševanje izdalo sklep o začetku ocenjevanja škode na stvareh zaradi posledic neurja s poplavami, močnim vetrom in točo 7. in 8. julija letos, začeli z zbiranjem vlog za ocenjevanje gmotne škode. Izpolnjene obrazce lahko oškodovani oddajo na vložišču občine ali po pošti do vključno ponedeljka, 12. avgusta, do poldneva. Obrazce lahko so na voljo na vložišču ali na občinski spletni strani.

Kot so zapisali na spletni strani občine, gre za škodo, ki je nastala na zemljiščih, stavbah oz. na infrastrukturi in vodotokih v Občini Kočevje, prizadeti pa morajo k izpolnjenemu obrazcu priložiti fotografijo nastale škode, predračun ali račun za opravljeno storitev ali nakup materiala.

Dodali so še, da škodo v gozdovih ocenjuje Zavod za gozdove Slovenije, na vodotokih Direkcija RS za vode, na kulturni dediščini Zavod za varstvo kulturne dediščine, v gospodarstvu Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter na državnih cestah Direkcija RS za infrastrukturo.

M. Ž.