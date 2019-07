Kolesarili in pešačili po avtocesti

Vozniki so policiste v soboto obvestili o nevarnem ravnanju moškega, ki naj bi kolesaril po avtocesti iz smeri Obrežja proti Novem mestu. Takoj so se odzvali in izsledili 28-letnega državljana Južne Koreje, ki je z vožnjo po avtocesti ogrožal sebe in druge udeležence v prometu. Zaradi kršitve so mu izrekli globo in ga napotili na regionalno cesto.

Isti dan so prejeli še eno obvestilo o kolesarju na avtocesti iz smeri Dobruške vasi proti Smedniku. 44-letnega kršitelja iz Novega mesta so policisti izsledili in mu zaradi kršitve izdali plačilni nalog. Kršitelja so napotili do izvoza, kjer je avtocesto zapustil.

V večernih urah pa so policisti na avtocesti pri Dobruški vasi izsledili še 44-letnika iz Novega mesta, ki je hodil po avtocesti in s tem ogrožal sebe in druge udeležence v prometu. Zaradi kršitev so mu izdali plačilni nalog in ga napotili z avtoceste.

Mopedist z več kot tremi promili alkohola

Policiste PP Krško so v noči na nedeljo iz brežiške bolnišnice obvestili, da oskrbujejo moškega, ki naj bi se poškodoval v prometni nesreči. Zbrali so obvestila in ugotovili, da je 36-letni voznik mopeda v Anovcu zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v lesen gospodarski objekt. Hudo poškodovan povzročitelj nesreče je imel po prvih ugotovitvah v kilogramu krvi več kot tri grame alkohola.

14-letnik za volanom

Novomeški prometniki so v soboto med kontrolo prometa v Dobruški vasi ustavili voznika Renault lagune. Ugotovili, da gre za 14-letnega voznika, ki je vozil neregistriran in nezavarovan avtomobil, na katerem sta bili nameščeni registrski tablici, ki pripadata drugima voziloma. Renault laguna so zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Trčil v kombi in pobegnil

Policisti PP Krško so bili v soboto obveščeni o prometni nesreči pri Kerinovem Grmu. Ugotovili so, da je voznik avtomobila zaradi nepravilnega premika z vozilom trčil v kombi in peš pobegnil s kraja. Povzročitelja nesreče so policisti izsledili in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 20-letni kršitelj, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka 0,66 miligramov alkohola. Nesrečo je povzročil z neregistriranim avtomobilom Volkswagen polo, na katerem ni bilo nameščenih registrskih tablic. Avtomobil so zasegli, mu zaradi številnih kršitev cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog in napisali obdolžilni predlog.

Novi avtomobili ostali brez pnevmatik

V Trebnjem so v noči na petek neznanci na dvorišču podjetja s treh novih osebnih avtomobilov odmontirali in odnesli platišča s pnevmatikami. Škode je za okoli 5000 evrov.

Ob nakit in denar

V okolici Črnomlja je v soboto zvečer nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi pritlično okno vlomil v stanovanjsko hišo. Ukradel je zlat nakit in denar ter lastnike oškodoval za 1400 evrov.

Med soboto in nedeljo je v okolici Črnomlja neznanec iz stanovanjske hiše odnesel zlat nakit in denar ter lastnike oškodoval za okoli 6500 evrov. Storilec je najverjetneje v hišo vstopil skozi vhodna vrata, ključe pa našel ob vhodu za cvetličnim lončkom.

Zasegli ukraden avtomobil

V noči na nedeljo je na mejni prehod Obrežje na izstop iz Slovenije pripeljal voznik osebnega avtomobila BMW 520d italijanskih registrskih oznak. Policisti so opravili mejno kontrolo in pregled vozila ter ugotovili, da gre za avtomobil, ki je bil konec leta 2018 ukraden v Italiji. BMW so zasegli in o ugotovitvah seznanili pristojno tožilstvo.

Padel z gradbenega odra

Metliški policisti so v soboto pod drobnogled vzeli nesrečo pri delu v Grabrovcu. Ugotovili so, da je 50-letni moški opravljal dela na strehi stanovanjske hiše in padel z gradbenega odra z višine okoli štirih metrov. Hudo poškodovanega moškega so s helikopterjem odpeljali v UKC Ljubljana. Policisti bodo z ugotovitvami s poročilom seznanili okrožno državno tožilstvo.

