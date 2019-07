Smrt kolesarja; zagorelo v kleti bloka

23.7.2019 | 07:00

Včeraj ob 17.50 se je v Kočevju zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl 77-letni kolesar. Do nesreče je prišlo, ko je kolesar vozil po Cankarjevi ulici proti križišču s Tomšičevo cesto. Ko je pripeljal do križišča, je brez ustavljanja zapeljal na prednostno Tomšičevo cesto in zaprl pot 49-letni voznici osebnega avtomobila. Voznica je kljub zaviranju trčila v kolesarja, ki je padel po vozišču. Reševalci so mu na kraju nesreče nudili prvo pomoč, nato pa je bil s poškodbami glave in hrbtenice s helikopterjem odpeljan v UKC Ljubljana, kjer je zaradi hudih poškodb umrl.

Štirje poškodovani

Ob 7.34 sta na cesti v Turjaku v občini Velike Lašče, čelno trčili osebni vozili v njih pa v naletu še tretje vozilo. Gasilci PGD Ribnica so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorje na vozilih, nudili pomoč štirim poškodovanim osebam do prihoda reševalcev, posuli in očistili cestišče ter pomagali vlečni službi.

Zagorelo v kleti bloka

Ob 18.59 je v ulici Naselje heroja Maroka v Sevnici zagorelo v kleti večstanovanjskega objekta. Gasilci PGD Sevnica so požar pogasili, evakuirali stanovalce, prezračili objekt in prostore pregledali s termovizijsko kamero, nudili prvo pomoč stanovalcu do prihoda reševalcev ter nudili pomoč policiji pri pregledu objekta. Reševalci NMP Sevnica so poškodovano osebo oskrbeli na kraju in prepeljali v SB Novo mesto.

Gorele bale sena

Ob 20.03 so v naselju Dolenja Pirošica, občina Brežice, zagorelo bale sena na gospodarskem objektu. Posredovali so gasilci PGD Pirošica, Cerklje ob Krki, Skopice, Krška vas in Brežice.

Puščala voda

Ob 2.11 je na Cesti krških žrtev, občina Krško, zaradi okvare puščala voda iz bojlerja v poslovnem objektu. Gasilci PGE Krško so s tehničnim posegom zaprli ventil in preprečili nadaljno iztekanje vode.

V Gradcu čistili po neurju

Ob 8.30 so v naselju Gradac, občina Metlika, gasilci PGD Gradac odstranjevali posledice nedlejskega neurja. Požagali in odstranili so dve podrti drevesi.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju TP MIRNA ZAPUŽE izvod ZAPUŽE GRADdanes med 8.00 in 12.00 uro.

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo:

- od 7.30 do 10.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TRIBUČE2 na izvodu Tribuče;

- od 10.30 do 12.00 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP SVIBNIK na izvodu Svibnik.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8.00 do 13.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRASINC, izvod Krasinc levo;

- od 8.00 do 12.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KOLODVOR METLIKA, izvod Ernest;

- od 9.30 do 12.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SOVINJEK 2003, TP KRUPA, TP STRANSKA VAS PRI SEMIČU 1948.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 7.30 do 9.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NAD MLINI.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8.00 do 13.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OREHOVICA-VAS.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 7.30 do 10.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLA TREBNJE na izvodu STEVO.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju TP Cerina, Dvorce, Prilipe, Prilipe vodovod in Podgračeno med 10. in 12. uro; na področju nadzorništva Krško mesto pa na območju TP Roto Kolonija Videm izvod kolonija desno proti šoli med 8. in 14. uro.

M. K.