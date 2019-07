Kostak: Z deponije v Dragonji smo odpeljali vse pogodbene količine odpadkov

23.7.2019 | 09:20

Fotografija je ilustrativna (Foto: M. M., arhiv DL)

Krško - Krški Kostak je izpolnil vse pogodbene obveznosti glede odvoza mešanih komunalnih odpadkov iz Pirana, je danes, tri dni po požaru v Dragonji, za STA poudaril predstavnik podjetja Primož Gabrič. Po pogodbi bi morali iz Pirana odpeljati 10 ton odpadkov, a so jih do 18. julija 20. Ocena količine odpadkov za odvoz je bila očitno premajhna, je dodal.

"Pogodba med Kostakom in državo je bila v Kopru sklenjena za odvoz okoli 320 ton mešane komunalne embalaže, do 18. julija pa smo odpeljali nekoliko več kot 320 ton, se pravi, da smo odpeljali že vse pogodbene količine. V Piranu pa je bila pogodba sklenjena za približno 10 ton in smo odpeljali približno 20 ton, torej smo izpolnili vse pogodbene količine oz. še nekoliko več," je pojasnil Gabrič, sicer direktor sektorja za ravnanje s surovinami v Kostaku.

Po njegovih besedah pa se je pojavila potreba po povečanem odvozu, zato čakajo pisno soglasje s strani ministrstva za okolje in prostor ter pozneje aneks, da bodo lahko odpeljali dodatno embalažo. "Očitno so bile količine embalaže, zavedene za odvoz, neustrezno ocenjene, premajhne. Mi pa potrebujemo aneks, da jih lahko odpeljemo," je razložil.

Kopru bodo šli na roko in že ta teden brez aneksa odpeljali dodatne količine embalaže, saj imajo neformalna zagotovila, da bo aneks sklenjen. Podobna zagotovila čakajo tudi za Piran.

"Želimo biti konstruktivni in pomagati, ker imajo eni gradbišče, drugi pa so imeli požar, zato smo ta teden že pred sklenitvijo aneksa začeli z odvozi, računamo pa, da bodo v roku dveh, treh tednov določene še neke dodatne količine, za katere pa je treba še skleniti pogodbo, da jih bomo lahko odpeljali," je sklenil.

Vzroka za petkov požar v zbirnem centru za embalažo v Dragonji, kjer je zagorelo v petek popoldne, policija sicer še ni uspela ugotoviti. Doslej pa je izključila požig oziroma možnost, da bi šlo za kaznivo dejanje.

Na deponiji v Dragonji je okoli 200 ton različnih odpadkov, od stekla, papirja, sveč do plastike in pločevink. Ogenj je preskočil z manjšega na večji kup, kjer se nahaja od 160 do 170 ton odpadkov.

Direktor Okolja Piran Gašpar Gašpar Mišič je za STA potrdil, da je gorela tudi komunalna odpadna embalaža, ki je bila označena za interventni odvoz v skladu z decembra sprejetim interventnim zakonom. Pogodbo o odvozu te embalaže je država junija sklenila s Kostakom.

STA