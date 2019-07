Ogenj uničil streho, bale sena in žito

Brežiški policisti so bili sinoči nekaj po 20. uri obveščeni o požaru v Dolenji Pirošici. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih je do požara prišlo v gospodarskem objektu, ogenj pa je uničil streho, bale sena in žito. Ko bodo razmere to omogočale bodo policisti nadaljevali z ogledom požarišča in ugotavljanjem vzroka za nastanek požara.

Vijugala po avtocesti, alkotest pa odklonila



Trebanjski policisti so bili včeraj nekaj pred 18. uro obveščeni o nevarni vožnji voznice Škode fabia, ki naj bi na avtocesti v smeri proti Ljubljani z vozilom vijugala po vozišču in ogrožala druge udeležence v prometu. Kršiteljico so izsledili in ustavili na Biču in ji zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 36-letna voznica je opravljanje preizkusa odklonila, zato so ji odvzeli vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in o kršitvi z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Prijeli Maročana

Zjutraj, nekaj po 5. uri so policisti v Novem mestu izsledili in prijeli dva državljana Maroka, ki sta nezakonito prestopila državno mejo. Policijski postopki s tujcema še niso zaključeni.

Egipčan skrit na podvozu vlaka

Policisti Postaje mejne policije Dobova so na vstopu v Slovenijo med kontrolo tovornega vlaka, ki je prevažal žito, na podvozju vagona našli skritega državljana Egipta, ki se je skušal izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujca so predali hrvaškim varnostnim organom.

