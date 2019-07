Policisti včeraj kar trikrat posredovali zaradi nasilja v družini!

23.7.2019 | 14:00

Foto: Arhiv DL

Včeraj so policisti na območju Policijske uprave Novo mesto trikrat posredovali zaradi nasilja v družini.

Črnomaljske policiste so iz zdravstvenega doma obvestili, da oskrbujejo žensko, ki jo je nekdo pretepel. Ugotovili so, da gre za nasilje v družini, žrtev pa je pretepel in hudo poškodoval 75-letni nasilnež. Ta naj bi že več let izvajal fizično in psihično nasilje nad ženo, večkrat naj bi jo hudo pretepel, jo zmerjal in grozil, da jo bo ubil. Policisti so nasilnežu izrekli ukrep prepovedi približevanja žrtvi in mu zasegli orožje, za katero sicer ima ustrezna dovoljenja. O nasilju in izrečenem ukrepu so obvestili pristojne institucije in preiskovalnega sodnika, ki bo presodil o podaljšanju ukrepa. Zoper 75-letnega osumljenca bodo na okrožno državno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini.

Ponoči so policisti PP Novo mesto posredovali zaradi nasilja v družini v okolici Novega mesta, kjer je pijan moški, ki so ga v preteklosti že obravnavali zaradi nasilja v družini, ponovno grozil partnerki, da jo bo ubil. Žrtev je pred nasilnim partnerjem uspela pobegniti in poiskati pomoč. 27-letnemu nasilnežu so izrekli prepoved približevanja žrtvi, na pristojno tožilstvo pa bodo podali kazensko ovadbo zaradi nasilja v družini.

Novomeški policisti pa so izsledili in prijeli 35-letnega osumljenca, ki je v nedeljo v okolici Novega mesta napadel nekdanjo partnerko, jo žalil, davil in ji grozil, da jo bo ubil. Pred prihodom policistov je storilec pobegnil, lažje poškodovano žrtev pa so oskrbeli v bolnišnici. Policisti so osumljencu odvzeli prostost in ga pridržali. S kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Ne zatiskajmo si oči!

Kot so pojasnili na Policijski upravi Novo mesto kriminalisti in policisti med preiskavami kaznivih dejanj nasilja v družini nemalokrat ugotovijo, da je osumljenec več let izvajal nasilje nad družinskimi člani, vendar ga v preteklosti niso obravnavali zaradi kaznivih dejanj ali prekrškov z elementi nasilja, saj o nasilju ni nihče spregovoril.

Zato pozivajo ljudi, naj si ne zatiskajo oči, ampak naj nasilje, za katero izvedo ali so mu priča, takoj prijavijo in s tem pomagajo žrtvam. Dostikrat namreč žrtve same ne najdejo moči oziroma poguma, da o nasilju spregovorijo, zato je prav, da to stori kdorkoli, ki za nasilje ve.

M. Ž.