Jutri jubilejni 30. mednarodni atletski miting v Novem mestu

23.7.2019 | 20:00

Na novinarski konferenci so sodelovali (z leve): Anže Durjava, Mario Mohorović, Andrej Jeriček in Matevž Šuštaršič (Foto: M. Ž.)

Novo mesto - V Atletskem klubu Krka so na današnji novinarski konferenci predstavili jutrišnji 30. mednarodni atletski miting Novo mesto 2019, ki bo štel tudi za Mednarodno atletsko ligo, ki jo AZS ponovno uvaja v slovenski atletski prostor. Na jubilejni miting so prijavljeni tekmovalci in tekmovalke iz 14 držav – Avstrije, Bosne in Hercegovine, Cipra, Črne Gore, Hrvaške, Finske, Italije, Južne Afrike, Katarja, Latvije, Namibije, Slovaške, Srbije in Slovenije.

Mario Mohorovič, predsednik AK Krka, se je v nekaj besedah ozrl na bogato zgodovino mitinga in zadovoljno povedal, da je Novo mesto edino v Sloveniji, ki mu je uspelo obdržati kontinuiteto tridesetih let, na kar so zelo ponosni. Na vsakem mitingu je bilo več kot 200 tekmovalcev, tako da je skupaj v vseh teh letih nastopilo preko 6000 športnikov.

Andrej Jeriček, pomočnik vodje tekmovanja, je v predstavitvi letošnjega mitinga dejal, da bo izvedeno deset moških in osem ženskih disciplin, petič pa tudi Memorialno disciplino – met kopja, ki jo prirejajo v spomin na nekdanjega novomeškega metalca kopja prof. Marijana Špilarja. V okviru mednarodnega mitinga bo potekal še Miting mladih, in sicer v disciplinah 60 m in 600 m v kategoriji U16. »Nagradi sklad mitinga je 6.500 evrov, ki se razdeli med 8 najboljših rezultatov v moških in ženski konkurenci. Še posebej bodo nagrajeni prvi trije v Memorialni disciplini met kopja,« je poudaril.

Na stadionu Portoval se bo med seboj pomerilo preko 200 atletinj in atletov, od tega bo slaba polovica tekmovalcev iz tujine, večina iz sosednje Hrvaške. Med uveljavljenimi slovenskimi atleti bodo nastopili Tina Šutej, ki bo v skoku s palico ponovno naskakovala državni rekord, tekačici Maja Mihalinec in Anita Horvat, ki bosta imeli tu novo priložnost za izpolnitev visoke mednarodne norme za nastop na Svetovnem prvenstvu v Dohi, ter novi evropski prvak v metu diska v kategoriji U 23 Kristjan Čeh, ki še tudi čaka na priložnost za izpolnitev norme za SP.

Zelo močni bosta obe daljini, pri ženskah bo Neja Filipčič imela konkurenco v sestrah Lauma in Mara Griva iz Latvije, vse z rezultati okoli 6,50 m. Pri moški daljini pa se bosta med drugim nastopila Hrvata Sanjin Šimić in Dino Pervan, ki sta na robu 8 m.

V Memorialni disciplini metu kopja bodo gledalci spremljali borbo med Bosancem Dejanom Mileusnićem in Srbom Vedranom Samcem, oba imata letos že rezultate preko 80 m, prijavljen pa je tudi najboljši slovenski metalec kopja Matija Kranjc.

V teku na 400 m ima najboljši prijavljeni rezultat Pieter Conradie iz Južno Afriške republike, najboljši Slovenec Luka Janežič pa tokrat ne bo nastopil, saj se pripravlja na državno prvenstvo.

Tradicionalno bo odlično zasedena disciplina suvanja krogle, kjer se bo bosanski predstavnik Kemal Mešić (20,83 m) pomeril z najboljši slovenskim metalcem Blažem Zupančičem in predstavnikom Črne gore Tomašem Đurovićem (19,40).

V metu diska bo imel član AK Krka Tadej Hribar, ki je letos prvič presegel 60 metrov, tekmece v že omenjenem Čehu, Ciprčanu Apostolosu Parellisu z rezultatom preko 65 m in predstavniku Črne gore Danijelu Fortulu (64,60m), je med drugim navedel.

Med novomeškimi atleti, ki bodo nastopili jutri, so izpostavili še mlada upa AK Krka - metalca kopja Anžeta Durjavo in sprinterja Matevža Šuštaršiča, ki sta se ponoči vrnila iz Švedske, kjer sta nastopila na Evropskem prvenstvu za mladince in mladinke.

Svoje vtise sta strnila na novinarski konferenci. Anže Durjava: »Z nastopom sem glede na trajno poškodbo komolca, ki se vleče že štiri mesece, kar zadovoljen. Tudi glede na močno konkurenco, nisem imel težav s tremo kot v preteklosti. Tekma je bila zelo zanimiva in razgibana, vzdušje in navijanje gledalcev pa izjemno.«

Matevž Šuštaršič: »Na Švedsko sem šel dobro pripravljen. S samimi nastopi nisem najbolj zadovoljen, saj so rezultatsko bili med slabšimi, sem pa zato zadovoljen z uvrstitvijo. V teku na 100 metrov mi je do polfinala umanjkala le stotinka sekunde, v teku na 200 metrov pa malo več.«

Oba mladinca sta bila med mlajšimi nastopajočimi na Evropskem prvenstvu, je poudaril Jeriček, in ju ob izpolnitvi mednarodnih norm prihodnje leto čaka svetovno prvenstvo za mladince v Keniji.

M. Ž.