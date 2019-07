Rešili 46 prašičev in več kokoši

23.7.2019 | 18:20

Sinoči ob 20.03 so v naselju Dolenja Pirošica v občini Brežice zagorele bale sena na gospodarskem objektu. Posredovali so gasilci PGD Pirošica, Cerklje ob Krki, Skopice, Krška vas in Brežice, ki so požar omejili, dokončno pa so ga pogasili gasilci PGD Pirošica, Cerklje ob Krki in Krška vas. Gasilci so s pomočjo stroja premetali več bal sena in jih umaknili na prosto, iz hleva, ki je bil v sklopu objekta, rešili šestinštirideset prašičev in večje število kokoši. Gospodarski objekt je delno uničen. Obveščene so bile pristojne službe.

Trčili osebni vozili

V naselju Deskova vas v občini Črnomelj sta malo po 11. uri trčili osebni vozili. V nesreči se je ena oseba poškodovala. Reševalci nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Črnomelj so jo oskrbeli na kraju in odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj nesreče ter odklopili akumulatorja na vozilih.

Do trčenja dveh osebnih vozil pa je ob 15.35 prišlo tudi v Rakovniku pri Šentrupertu. Reševalci nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Trebnje so eno poškodovano osebo oskrbeli na kraju in odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci PGD Trebnje in Šentrupert so zavarovali kraj nesreče.

Zaklenila vrata, na štedilniku pa posoda

Ob 8.44 si je občanka na Gregorčičevi ulici v Brežicah zaklenila vhodna stanovanjska vrata, na vključenem štedilniku pa pustila posodo. Gasilci PGD Brežice so s tehničnim posegom odprli vrata in s hitrim posredovanjem preprečili nastanek požara.

Iztekalo pogonsko gorivo

Malo po 9. uri je na Savski cesti v Sevnici iz zapuščenega tovornega vozila iztekalo pogonsko gorivo. Gasilci PGD Sevnica so preprečili iztek goriva in z vpojnimi sredstvi madež odstranili. Do onesnaženja naravnega okolja ni prišlo. Obveščene so bile pristojne službe.

