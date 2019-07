Letos šesti Fotopub

24.7.2019 | 09:30

Vir: Fotopub

Novo mesto - V Novem mestu bo od 31. julija in 4. avgusta potekal 6. mednarodni festival sodobne fotografije Fotopub, ki je zrasel na tradiciji tamkajšnjega festivala dokumentarne fotografije. V okviru festivalskega programa se bo po besedah organizatorjev zvrstila vrsta formalnih in neformalnih dogodkov, med njimi šest razstav, trije projekti, voden večerni glasbeni program in pregled portfolijev Fotopub Portfolio Review, ki bodo v dolenjsko prestolnico pripeljal znane umetnike, kuratorje, založnike in novinarje iz mednarodne umetniške scene.

Letos bo sodelovalo bo 27 umetnikov in kuratorjev iz desetih evropskih držav in iz Kitajske, ki bodo svoje delo predstavljali v nekonvencionalnih in/ali zapuščenih prostorih v mestnem središču, »novomeške ulice pa bodo prizorišče lokacijsko specifičnih instalacij in performansov«.

Na Fotopubu bodo ponovno širili ustaljene meje umetniških, kuratorskih in geografskih vprašanj. Predstavili bodo vrsto novih projektov, ki, kot so sporočili organizatorji, »na kritičen način vznemirjajo in preizprašujejo, kako razni družbenopolitični rituali sodelujejo pri tvorbi novih pomenov in kako te pomene oblikujejo strukture moči. Razstave posredno tematizirajo neskladje med fikcijo in resničnostjo, ki lahko postane orodje konstruiranja kolektivnih in individualnih identitet skozi vizualne in popularne kulture ter informacijske tehnologije, ki so pogojene z divjim kapitalizmom«.

M. Ž.