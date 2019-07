Trčila kolesar in avto; vozilo na strehi, voznika nikjer

24.7.2019 | 07:00

Sinoči ob 21.31 uri sta na relaciji Malo Mraševo-Veliko Mraševo, občina Krško, trčila kolesar in osebno vozilo. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, odklopili baterijo na vozilu, očistili motorne tekočine, nudili pomoč avto vleki in razsvetlili kraj dogodka. Reševalci NMP Krško so dve poškodovani osebi oskrbeli in prepeljali v UC Brežice.

V prevrnjenem avtu nikogar

Ob 18.22 je na cesti Novo mesto-Metlika pri Jugorju osebno vozilo zapeljalo s cestišča in se prevrnilo na streho. Gasilci PGD Črnomelj so kraj nesreče zavarovali in preiskali, vendar v bližini niso našli nikogar. Vozilo so potegnili na cesto, odklopili akumulator in razlite motorne tekočine posuli z vpojnim sredstvom. Na kraju so bili reševalci nujne medicinske pomoči ZD Metlika, njihova pomoč ni bila potrebna. Vzrok nesreče bodo raziskali policisti.

Gorele gume ...



Ob 20.30 so v bližini Tržiške ulice v Novem mestu v gozdu gorele odložene pnevmatike. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so požar na površini okoli 60 kvadratnih metrov omejili in pogasili.

... in slama

Ob 18.33 je v Radohovi vasi, občina Ivančna Gorica, pri grabljenju v vrste zagorela suha slama. Posredovali so gasilci PGD Radohova vas in PGD Šentvid pri Stični, ki so pogasili dvesto kvadratnih metrov suhe slame.

Danes brez vode ...

Komunala Brežice obvešča, da bo danes med 7.30 in 14. uro motena dobava pitne vode zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodu v naseljih: Nova vas pri Mokricah, Jesenice na Dolenjskem, Obrežje, Koritno, Laze, Perišče, Ponikve, Rajec, Slovenska vas, Podgračeno, Velika in Mala Dolina ter Cirnik.

... ali elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes:

- od 7:00 do 9:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZJE PRI SEMIČU;

- od 10:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BRSTOVEC;

- od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP STRANSKA VAS 2 pri Semiču.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 7:30 do 8:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PIONIR-ELEKTRO.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 7:30 do 10:00 prekinjena dobava odjemalcem, oskrbovanim iz TP ŠENTLOVRENC na izvodu ŠENTLOVRENC.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije:

- na območju TP Škrljevo med 8:00 in 10:00;

- na območju TP Šentrupert med 10:15 in 12:00;

- na območju TP Vrh Šentrupert med 12:15 in 14:00.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.