Vnovič opozorili na problem neustreznega nadzora na divjadjo

24.7.2019 | 08:05

Slika je ilustrativna (Foto: S. M., arhiv DL)

Kočevje - Civilna iniciativa Aktivna Kočevska, ki je maja opozorila na problem neustreznega nadzora na divjadjo in na neustreznost lastništva kočevskih zemljišč ter gozdov, se je odzvala na predsinočnji napad volkov, ki so v ogradi v vasi Ložine raztrgali dve ovci. Na ministrstvo za okolje in ministrstvo za kmetijstvo je naslovila ogorčen javni protest in poziv.

Zapisali so, da se je praktično pokazalo, da so določbe zakona o izrednem odstrelu medveda in predvsem volkov prej ovira kot orodje za izvedbo hitrega in učinkovitega odstrela volkov in da zaradi tega opozarjajo na »izjemno škodljive posledice takšne zakonodaje, ki poriva Kočevsko v nekakšen zverinjak države«.

Hkrati sporočajo, da Kočevska ne bo zverinjak, in zahtevajo, da o številnosti divjadi in zveri odločajo na Kočevskem in ne »gospoda iz političnih in akademskih foteljev daleč od naših težav in strahov«.

Pristojne so pozvali, naj po hitrem postopku sprejmejo novelo zakona o izrednem odstrelu, tako da se umakne oziroma nadomesti določbe, ki ovirajo učinkovito izvajanje odstrela. Zahtevajo tudi, da se odstrel volkov izvede tudi na območju Kočevske, kjer volkovi »dokazano ... povzročajo veliko škode in ogrožajo varnost prebivalcev«.

»Tudi tukaj živimo ljudje, ki smo vsak dan obremenjeni in ovirani pri vsakdanjih opravilih. Živimo kot v getu, ponoči je že skoraj zapovedana policijska ura, ko je nevarno hoditi že v naseljih, kaj šele proti gozdu,« so poudarili.

Pristavili so, da prebivalce počasi mineva potrpljenje in da je vse več pozivov k samoorganiziranju in samoobrambnemu ukrepanju proti zverem.

»Bojimo se, da bo zaradi nesposobne države prišlo do spontanih in radikalnih ukrepov proti zverem, kar lahko dolgoročno pomeni tudi ogrožanje obstoja zveri v teh krajih,« so še zapisali v kočevski civilni iniciativi.

Predstavnik civilne iniciative Aktivna Kočevska Božidar Peteh je za STA včeraj povedal, da je do omenjenega pokola prišlo »dobesedno sredi vasi« Ložine pri Kočevju in da so volkovi napadli ovce, zavarovane z električnim pastirjem. Po njegovih besedah so raztrgali dve ovci.

STA