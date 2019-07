Sojenja zaradi nezakonitih migracij; Ta teden priloženi kar dve reviji

24.7.2019 | 18:10

Policisti z območja policijske uprave Novo mesto skoraj vsak dan objavljajo poročila o nezakonitem prehajanju državne meje in slovenskega ozemlja. Nezakonite migracije pa so razlog, da je na okrožnih sodiščih v Novem mestu in Krškem tudi med sodnimi počitnicami precej živahno. Nekaj odmevnih primerov sojenja smo zbrali v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Raja Kužnik, Rebeka Udvanc, Maja Gazvoda in Larsen Cundrič so študentje, prijatelji, ki jih poleg tega povezuje tudi medena kozmetika. Konec marca so namreč pogumno zapluli v podjetniške vode in ustanovili podjetje Beesmetik, s katerim imajo velike načrte, a zavedajo se, da je pot do uspeha precej strma. Mlade podjetnike predstavljamo v sveže tiskanem Dolenjcu.

Obiskali smo Topliško noč in Kostanjeviško noč, med drugim pa smo pripravili še številne zanimive reportaže, ki so zbrane v julijski Živi. Ta je ta teden priložena časopisu, zvesti bralci pa boste od tega tedna dalje dobivali še najbolj obširen in pregleden televizijski spored. Prilagamo vam namreč še Stop spored.

