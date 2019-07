Spet so prišli taborniki

24.7.2019 | 11:00

Luka Kocjančič, Žan Brkopec in Žana Gornik (Foto: M. L.)

Poznavanje orientacije v naravi je izjemno pomembna veščina. (Foto Luka Cigale)

Taborjenje je veselje. (Foto: Luka Cigale)

Dobe - Rod gorjanskih tabornikov iz Novega mesta je organiziral v juliju taborjenje na Dobah pri Kostanjevici na Krki, na katerem je bilo skupno devetdeset udeležencev.

Taborniki znajo poskrbeti sami zase, tako je bilo tudi tokrat. A za lažje sedemdnevno bivanje v naravi so v tabor napeljali elektriko in vodo iz bližnje hiše v vasi Dobe.

Medvedki in čebelice ter gozdovniki in gozdovnice so se dobro vživeli v dogajanje ter pri tem pokazali veliko zavzetosti, spretnosti in znanja. Da je vse potekalo, kot je treba, je skrbelo vodstvo tabora. Sestavljali so ga prostovoljci, med temi predsednik društva Rod gorjanskih tabornikov Blaž Slak, načelnik Žan Brkopec, ki je bil na Dobah taborovodja, starešina tabora Luka Kocjančič, Žana Gornik, s katero so taborniške veščine spoznavali medvedki in čebelice, Mark van Elteren, ki je bdel nad programom za gozdovnice in gozdovnike, in kuhar Miha Les.

M. L.

