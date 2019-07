Voznik, ki je z avtom oplazil kolesarja, hudo poškodovan

24.7.2019 | 12:25

Avto, s katerim je Iračan prevažal tri državljane Sirije in dva državljana Maroka, ki so pred tem nezakonito prestopili državno mejo. (Foto: PU Novo mesto)

Zjutraj smo poročali, da sta sinoči okoli 21.30 na cesti med naseljema Križaj in Veliko Mraševo trčila avtomobil in kolesar, iz Policijske uprave Novo mesto pa so posredovali nekoliko več informacij. Policisti so ugotovili, da je 40-letni voznik osebnega avtomobila vozil po regionalni cesti proti Velikem Mraševem in z vozilom oplazil 57-letnega kolesarja. Kolesar, ki je bil v temnih oblačilih in kolesu ni imel luči, je po trčenju padel in se lažje poškodoval, voznik osebnega avtomobila, ki med vožnjo ni bil pripet z varnostnim pasom, pa je zapeljal s ceste in se z vozilom prevrnil. Reševalci so oba udeleženca nesreče odpeljali v bolnišnico, voznik osebnega avtomobila se je v nesreči hudo poškodoval. Policisti nadaljujejo s preiskavo in ugotavljanjem odgovornosti za povzročitev prometne nesreče.

Na avtocesto z več kot dvema promiloma alkohola

Nekaj pred 17. uro je voznik policiste opozoril na nevarno vožnjo voznika avtomobila, ki je na avtocesti pri Dobruški vasi vijugal po vozišču in ogrožal druge udeležence v prometu. Policisti so na Smedniku voznika iz Ljubljane ustavili in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 50-letni kršitelj je imel v litru izdihanega zraka 1,14 miligramov alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo, zaradi kršitev cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Odnesel tobogan in plezalno mrežo

Z dvorišča izobraževalne ustanove v Vavti vasi je v noči na torek nekdo odnesel tobogan in plezalno mrežo. Škode je za okoli 1200 evrov.

Ob torbici z denarjem, karticami in dokumenti

Na parkirišču na Otočcu je sinoči nekaj pred 22. uro nekdo vlomil v osebni avtomobil in s prednjega sedeža odnesel dve torbici z denarjem, bančnimi karticami in dokumenti.

Iračan v avtu prevežal pet migrantov

Policisti PP Krško so včeraj med opravljanjem nalog varovanja državne meje med Kostanjevico na Krki in Zameškim ustavili avtomobil znamke Toyota slovenskih registrskih oznak. Med postopkom so ugotovili, da državljan Iraka v vozilu prevaža tri državljane Sirije in dva državljana Maroka, ki so pred tem nezakonito prestopili državno mejo. Vse tujce so pridržali, avtomobil zasegli, državljana Iraka pa bodo s kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države privedli k preiskovalnemu sodniku.

Policisti Policijske uprave Novo mesto pa območju Velike Doline, Gorenjih Skopic, Dobove in Loč pri Dobovi izsledili in prijeli osem tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s štirimi državljani Afganistana, dvema državljanoma Maroka in dvema državljanoma Irana še niso zaključeni.

M. Ž.