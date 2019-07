Odprti atelje, obiščite umetnico

24.7.2019 | 15:30

Razstava Vezi Mateje Kavčič (Foto: Galerija Božidar Jakac)

Kostanjevica na Krki - Še do srede, 31. julija, je v Galeriji Božidar Jakac na ogled razstava slikarke Mateje Kavčič – Vezi, ki je nastala v sklopu projekta Odprti atelje. Mateja Kavčič cel mesec julij ustvarja v priložnostnem ateljeju, ki se nahaja v neobnovljenem delu zahodnega krila galerije.

Kot so sporočili iz galerije, lahko obiskovalci obiščejo umetnico pri delu, si ogledajo razstavo v ateljeju v urah delovanja galerij, v sklopu projekta pa je potekalo tudi več delavnic za otroke ter medgeneracijska delavnica minulo sredo, na kateri so udeleženci z umetnico pletli kite iz trav. Dogodek sta s koncertom obogatila Ana Kravanja in Samo Kutin.

M. Ž.