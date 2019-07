Počivalšek obljubil podporo sevniškemu Stillesu

24.7.2019 | 18:55

Zdravko Počivalšek je danes obiskal sevniški Stilles. (Foto: arhiv DL, R. Nose)

Sevnica - Sevniški Stilles, izdelovalec visokokakovostnega pohištva, ki se ukvarja predvsem z notranjim opremljanjem boljših hotelov, želi zmanjšati odvisnost od hotelskih poslov. S tem namenom razvija polizdelke iz novih materialov, podporo pri 4,5 milijona evrov vredni naložbi pa vodstvu obljublja tudi gospodarski minister Zdravko Počivalšek.

Počivalšek je ob današnjem obisku v Stillesu po poročanju STA pojasnil, da bi lahko ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo rešitev za podporo naložbi, s katero bi radi v Stillesu zmanjšali odvisnost od hotelskih poslov, našlo v zakonu o skladnem regionalnem razvoju.

Stillesovo vlogo so sicer že prejeli, "zadeva pa je v procesu". Za kolikšen znesek denarne podpore naj bi šlo, bo znano po pregledu vseh podatkov o naložbi tega podjetja oz. po zaključku postopka, je še dodal minister.

Rok Barbič (Foto: arhiv DL, B. Blaić)

Predsednik uprave Stillesa Rok Barbič je povedal, da razvijajo projekt "proizvodnje kompozitnih polizdelkov, ki zagotavljajo visoko stopnjo požarne odpornosti, akustične izolativnosti in vodoodbojnosti". Z omenjenimi izdelki načrtujejo zmanjšanje lastne odvisnosti od sicer prevladujočih hotelskih poslov, čeprav nameravajo prek svojih projektov s temi sodelovati tudi pri teh. Hkrati bodo lahko z novimi materiali oskrbovali svoje partnerje v zahodni Evropi, je pristavil.

Naložbo so ocenili na 4,5 milijona evrov, projekt nameravajo izvesti do konca leta 2022. Pri tem močno upajo na podporo gospodarskega ministrstva in sevniške občine, ki bi jim s sprostitvijo prostora na tovarniškem območju, kjer je zdaj občinsko rezervno vodno črpališče, omogočila uporabo za naložbo potrebnih približno 3500 kvadratnih metrov zemljišča.

Barbič je sicer o Stillesu navedel, da je ta v zadnjih treh letih konsolidiral poslovanje in stalno rasel. Poslovne prihodke so v zadnjem triletju s 16 milijonov evrov zvišali na 32 milijonov evrov oz. jih podvojili. Število zaposlenih so okrepili za več kot sto in zdaj zaposlujejo skupaj več kot 300 ljudi.

Lani so izvozili 92 odstotkov svojih izdelkov in storitev. Pri hotelskih poslih, ki predstavljajo dobrih devet desetin Stillesovih prihodkov, izvoz dosega skoraj sto odstotkov. Poslovanje na področju hotelskih poslov sicer želijo osredotočiti na osrednjo Evropo, s poudarkom na Nemčiji, Švici in Avstriji. Na domačem trgu Stilles nastopa na področju karavaninga, kar mu zagotavlja dobrih pet odstotkov prihodkov, razliko pa predstavljajo slovenski manjši posli.

Stilles je v zadnjih petih letih stalno vlagal v razvoj ter proizvodnjo, in to "v večjih zneskih, kot je znašala amortizacija". Letno je v povprečju za naložbe odštel poldrugi milijon evrov. Letos v podjetju načrtujejo približno 35 milijonov evrov prihodkov, obseg izvoza pa bo podoben lanskemu, je še povedal Barbič.

L. M.