Trčila motorist in avto

25.7.2019 | 07:00

Včeraj ob 11.10 uri sta na regionalni cesti Kočevje–Novo mesto pri Starem Logu v občini Kočevje trčila motorist in osebno vozilo, pri tem se je ena oseba poškodovala. Aktivirani so bili gasilci PGD Kočevje, ki so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja na obeh vozilih, posuli razlite tekočine in usmerjali promet. Aktivirani so bili tudi reševalci NMP Kočevje, ki so oskrbeli poškodovano osebo in jo prepeljali na nadaljnje zdravljenje.

Pomagali onemoglemu

Sinoči ob 20.30 uri so na Šegovi ulici v Novem mestu gasilci GRC Novo mesto pomagali starejši onemogli osebi, ki je padla in zaradi bolezni ni mogla vstati sama.

Iztekala voda

Ob 23.10 je v stanovanjski hiši na Cankarjevi cesti v Metliki začela iz bojlerja iztekati voda. Gasilec PGD Metlika je zaustavil iztekanje.

Čistili cesto

Davi ob 2.16 so na regionalno cesto pri naselju Zavratec, občina Sevnica, zaradi okvare motorja na tovornem vozilo po cestišču iztekle motorne tekočine. Madež v dolžini okoli petdeset metrov je z vpojnimi sredstvi počistil dežurni pri cestnem podjetju.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes:

- od 7:00 do 9:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SEDEŽNICA-GAČE;

- od 8:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRIČICE;

- od 11:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZJE VODOVOD PRI ČRMOŠNJICAH.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 7:30 do 9:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RAGOVSKA 1.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRČEVJE;

- od 11:00 do 14:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LAKENCE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo danes prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju TP Blatno izvod smer Veseli vrh med 8.30 in 14. uro.

M. K.