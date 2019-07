Nova najemnika koče na Miklavžu zagnana

25.7.2019 | 14:10

Irena Bučar Škedelj in Anton Škedelj sta se opogumila in prevzela vodenje doma na Miklavžu.



Planinski dom na Miklavžu vabi.

V starem podu bodo uredili muzej starega orodja.

Kuhanje oglja je na Miklavžu že tradicija.

Miklavž - Miklavž na Gorjancih je priljubljena planinsko-izletniška točka, zlasti v teh vročih poletnih dneh.

Seveda si popotniki in obiskovalci radi privoščijo kako osvežitev, zato je več kot dobrodošlo, da od pomladi naprej znova obratuje Planinski dom na Miklavžu, ki je bil z odhodom prejšnjega najemnika novembra lani zaprt. Opogumila sta se zakonca Irena Bučar Škedelj in Anton Škedelj iz Vrbovcev v šentjernejski občini in po nekaj prvih mesecih sta optimistična in polna načrtov, kot pripovedujeta v julijski prilogi Živa v tej številki Dolenjskega lista.

Delovni čas planinskega doma na Miklavžu je ostal enak kot prej - odprt je vse dni v tednu, razen v sredo, v četrtek pa vrata odpreta po 12. uri.

Njuna glavna skrb je, da se obiskovalci dobro počutijo, da so lepo postreženi. Irena rada pripravlja jedi na žlico: pasulj, vampe, golaž. Kot posebnost sta uvedla Miklavžev lonec, vedno postrežeta tudi z doma pečenim kruhom. V njihovem planinskem domu si je mogoče privoščiti tudi le suhomesnati narezek, a ne s salamami iz kakšne veletrgovine - Irena in Anton prisegata na domače in stvari kupujeta od domačih, lokalnih pridelovalcev, od mesa do zelenjave. Tudi vino, ki ga ponudita, je iz šentjernejske doline, ki je znana po odličnih vinogradnikih: od cvička, dolenjskega belega, modre frankinje itd. Za sladico Irena rada speče jabolčni zavitek. Da se dogovoriti za kosilo z različnimi meniji.

Tudi za vegetarijance se kaj najde. V letni kuhinji lahko spečeta kaj na žaru, imata celo peč za odojka, skratka ni se bati, da bi na Miklavžu ostali lačni.

Tudi prenočišča, kmalu muzej

Planinski dom na Miklavžu nudi tudi prenočišča. Na voljo je 23 postelj - 12 jih je na skupnih ležiščih, ostale so posamezne po sobah. Letos spomladi so v novem, večnamenskem objektu ob domu, ki ga odlikuje les, odprli tudi posebno sobo, imenovano Cvetnik. Opremljena je za promocijo, saj je v njej prostor za razna izobraževanja, sestanke, seminarje in delavnice. V spodnjih prostorih so sanitarije in tuši, v skladišču je med drugim tudi t.i. Miklavževo oglje, ki se ga da kupiti.

Lastniki območja na Miklavžu so nedavno kupili ter tja preselili skoraj dvesto let star pod iz Mršeče vasi, kjer bodo uredili razstavo starih kmečkih orodij in pripomočkov. Tudi obnovo starega, še kamnitega doma na Miklavžu, imajo v mislih, a vse ob svojem času.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija