Včeraj prijeli 33 tujcev, ki so nezakonito prečkali mejo

25.7.2019 | 11:15

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju krajev Močile, Tanča Gora, Rožič Vrh, Hrib, Sela pri Dragatušu, Križevska vas in v Novem mestu izsledili in prijeli 33 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki z 29 državljani Bangladeša, dvema državljanoma Afganistana, državljanom Pakistana in državljanom Mjanmara še niso zaključeni.

V Krški vasi je med ponedeljkom in včerajšnjim dnem nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo. Našel in odnesel je okoli 80 evrov in povzročil za 400 evrov škode.

Posredovali v 77 nujnih primerih

Sicer so policisti Policijske uprave Novo mesto včeraj intervenirali v 77 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 249 klicev. Obravnavali so dve prometni nesreči, v katerih je nastala premoženjska škoda. Na območju Metlike so zasegli kmetijski traktor kršitelju cestno prometnih predpisov, ki ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi 23 kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi nezakonitih prehodov državne meje.

