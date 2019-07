Ta konec tedna že 22. Anin sejem

25.7.2019 | 16:00

Polžje dirke na enem od prejšnjih Aninih sejmov. (Foto: J. A., Arhiv DL)

Višnja Gora - Turistično društvo Višnja Gora skupaj z drugimi višnjanskimi društvi od jutri, 26. julija, do nedelje, 28. julija, pripravlja vrsto rokodelskih, kulturnih, zabavnih in kulinaričnih dogodkov, ki boso v starem mestnem jedru Višnje Gore potekale pod okriljem tradicionalnega, že 22. Aninega sejma. Obiskovalci sejma se bodo lahko tudi preizkusili na polžjih dirkah, otroci pa bodo lahko izvedli dosojeno kazen za »grešnega kozla«, so sporočili iz turističnega društva.

Sveta Ana je cerkev na najvišji točki starega dela Višnje Gore in ob godu vsako leto pripravijo Anin sejem. Letošnji se bo začel s petkovim odprtjem slikarske razstave učencev Osnovne šole Stična z naslovom Višnja Gora v očeh mladih in podelitvijo nagrad najboljšim mladim slikarjem.

V soboto bo po tradicionalni maši v cerkvi svete Ane na Mestnem trgu od 20. ure dalje zabava z glasbo in plesom. V nedeljo pa bo po prvi maši mestni klicar naznanil začetek Aninega sejma.

»Na prireditvenem prostoru se bodo predstavili jezdeci na konjih, vozovih s konjsko vprego in starodobna vozila. Na stojnicah bo moč dobiti predstavitveno gradivo o celoviti turistični ponudbi Višnje Gore in njene okolice in se seznaniti z drugimi znamenitostmi občine. Višnjo Goro bodo obiskale tudi Žužemberške pevke in gospe iz gradu Lisičje, člani TD Škofljica pa bodo prikazali tradicionalno kmečko opravilo predelave lanu. Tudi letošnji sejem bo popestril pravi lajnar, otroci bodo spoznavali kosmate in pernate male živali, odrasli obiskovalci bodo skupaj z otroki lahko svojo ustvarjalnost preizkusili na različnih ustvarjalnih delavnicah in si ogledali stenske in stropne poslikave v eni od srednjeveških hiš v centru Višnje Gore,« so orisali pestro dogajanje.

Vsem obiskovalcem priporočajo, da se udeležijo brezplačnega vodenega ogleda po znamenitostih Višnje Gore. Dogodek podpirajo Turistična zveza Slovenije, Zavod Prijetno domače, Občina Ivančna Gorica, Krajevna skupnost Višnja Gora ter številni donatorji, so še dodali TD Višnja Gora.

M. Ž.