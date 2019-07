V prometni nesreči pri Obrežju trčila štiri vozila

25.7.2019 | 14:30

Foto: Arhiv DL

Obrežje - V prometni nesreči, ki se je zgodila na dolenjski avtocesti pri Obrežju, so bila po prvih podatkih policije udeležena štiri vozila, dva človeka naj bi bila lažje poškodovana. Avtocesta je med priključkom Obrežje in mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški je v še vedno zaprta, poroča STA. Zastoji so tudi na drugih avtocestah.

Okoliščine in vzrok za nastanek nesreče policisti še ugotavljajo, so pojasnili na Policijski upravi Novo mesto.

Avtocesta je med priključkom Obrežje in mejnim prehodom Obrežje v smeri proti Hrvaški zaprta, za osebna vozila je promet preusmerjen preko bencinskega servisa. Po podatkih prometnoinformacijskega centra nastaja zastoj.

M. Ž.