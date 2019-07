Otrok zaklenjen v avtu, motorist v ograjo in požar

25.7.2019 | 18:15

Ob 15.13 je pri Srebrničah v občini Novo mesto motorist trčil v odbojno ograjo. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so motorista oskrbeli na kraju, gasilci GRC Novo mesto pa so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, pomagali reševalcem in policistom ter z vpojnim sredstvom posuli iztekle motorne tekočine in očistili cestišče. Dežurni delavec cestnega podjetja je poskrbel za cestno signalizacijo.

Malo po 16. uri so sevniški gasilci posredovali na Trgu svobode v Sevnici. S tehničnim posegom odprli vrata osebnega vozila, v katerem je ostal zaklenjen otrok.

Ob 9.47 so posredovali tudi gasilci PGE Krško, ki so v naselju Gunte, občina Krško, so s tehničnim posegom odprli vrata na osebnem vozilu.

Ob 8.18 je na Trdinovi ulici v Novem mestu zaradi počene cevi na toplotni črpalki iztekla voda v kleti stanovanjske hiše. Gasilci GRC Novo mesto so odklopili elektriko, zaprli ventil, izčrpali in posesali vodo ter očistili prostore.

Ob 8.24 je na Smrečnikovi ulici v Novem mestu padla gospa v stanovanju večstanovanjskega objekta. Gasilci GRC Novo mesto so ob prisotnosti policije s pomočjo lestve vstopili skozi odprto okno in omogočili dostop reševalcem do onemogle ženske, pomagali pri oskrbi in prenosu do reševalnega vozila. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so jo oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Okoli pol tretje ure je v naselju Stopno, občina Škocjan gorela drvarnica z letno kuhinjo, velikosti 15 x 6 metrov. Gasilci GRC Novo mesto, PGD Bučka, Škocjan, Zagrad in Dolenje Dole so požar omejili in pogasili ter s pomočjo delovnega stoja odstranili tleča drva. Ogenj je objekt uničil. O dogodku so bile obveščene pristojne službe.

B. B.