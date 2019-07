Oživljanje uspešno

26.7.2019 | 07:00

Sinoči ob 23.38 uri je v naselju Uzmani, občina Velike Lašče, nenadno obolela oseba. Poleg reševalcev NMP Ljubljana so posredovali tudi prvi posredovalci PGD Rob in Velike Lašče, ki so osebi nudili prvo pomoč z oživljanjem do prihoda reševalcev. Po uspešnem oživljanju so osebo oskrbeli in prepeljali v UKC Ljubljana.

Sinoči ob 19.25 uri so na Cesti krških žrtev v Krškem gasilci PGE Krško s tehničnim posegom odprli vrata osebnega vozila.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes od 7:00 do 10:30 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. SUHADOL.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 7:30 do 8:30 zaradi del prekinjena dobavaenergije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PIONIR-ELEKTRO.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 9:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KORITA in sicer na izvodu KORITA LEVO;

- od 12:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KORITA in sicer na izvodu KORITA DESNO.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo danes prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Podbočje, Črpališče Kalce, Veliko Mraševo, Veliko Mraševo ob cesti in Veliko Mraševo vrti med 7.30 in 9.30 uro ter Podbočje trg, Podbočje šola in Podbočje ribnik med 7.30 in 14. uro.

M. K.