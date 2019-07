Brezplačna menjava: babičino skledo za Mačka Murija

26.7.2019 | 08:10

To bi bila lahko veleblagovnica, a je »le« stojnica Prinesi-odnesi. (Foto: arhiv Komunale Brežice)

Brežice - Tudi v poletnem, dopustniškem času lahko v Brežicah občani oddajo in dobijo najrazličnejše še uporabne stvari v okviru organizirane menjave s priljubljeno oznako Prinesi–odnesi. Ta sistem, ki omogoča in spodbuja vnovično uporabo, je v tem mestu uvedlo v tem obsegu javno podjetje Komunala Brežice.

Prostor za to menjavo je komunala poiskala na brežiški tržnici, kjer je ekipa podjetja vsako soboto med 8. in 12. uro, razen ob praznikih, ta urnik pa velja, kot rečeno, tudi med počitnicami.

Občani lahko v omenjeno izmenjavo prinesejo stvari, ki so še uporabne, in to od oblek in obutve, igrač, knjig, pripomočkov za otroke do strojev, naprav in pohištva. Menjava je za vse uporabnike brezplačna. Lahko tudi samo prinesejo ali odnesejo predmete, za zdaj ni omejitev glede količin. Če gre za velike kose pohištva ali stroje, je dobro, da se predhodno dogovorijo o dostavi, pojasnjujejo v komunali. Občani prinesejo največ oblačil, knjig in revij vseh zvrsti, kuhinjsko posodo in pribor, igrače in nakit. Največkrat odnesejo oblačila, predvsem otroška, v tem, dopustniškem času pa tudi veliko povprašujejo po knjigah.

V komunali so očitno zelo prilagodljivi in hitro najdejo rešitev tudi, ko bi, recimo, nekdo oddal pohištvo, obleko ipd., a sam tega ne more pripeljati v skladišče. Večje kose komunala prepelje v sklopu storitve za gospodinjstva – brezplačnega najema velikega zabojnika za kosovni odpad oziroma odvoza z manjšim tovornim vozilom.

Trgovine z rabljenimi, a še uporabnimi stvarmi postajajo vse bolj priljubljene tudi v Sloveniji, potem ko so marsikje v tujini že dolgo časa zelo iskane in (ob)iskane. Pričakovali bi, da bi toliko bolj vzeli za svojo omenjeno brežiško menjalnico stvari, kjer stvari dobijo brezplačno. In tudi v resnici je brežiški Prinesi–odnesi že ustvaril širok krog tistih, ki podpirajo tako menjavo in v njej tudi dejavno sodelujejo. Komunala namreč ugotavlja, da so v okviru njenega projekta Prinesi-odnesi do zdaj ljudje prinesli več kot 60.000 predmetov, ki so tehtali skupno domala 20 ton.

»To pomeni, da smo na odlagališče oddali toliko manj odpadkov!« pravijo v komunali. Uporabniki so med prinesenimi predmeti zase našli več kot 43.000 predmetov in jih znova uporabili. »Res smo veseli ob takšnih številkah. Komunala Brežice s tem projektom spodbuja odgovoren odnos do predmetov, izdelkov, spodbuja vnovično uporabo, ozavešča uporabnike, da lahko stvarem podarijo novo življenje. S tem tudi varujemo okolje in ohranjamo naravo,« pravijo v komunali.

Menjava, kot jo omogoča sistem Prinesi-odnesi, lahko traja nekaj časa, se pravi, da morajo za prinesene stvari najti prostor, dokler nekdo ne pride ponje. Skladiščenje je, pravijo v komunali, ob velikih količinah kar izziv, saj je treba zagotoviti, da predmeti zaradi skladiščenja ne postanejo neuporabni. Zato imajo dva prostora na tržnici v Brežicah, ki sta suha in zaprta in tako ustrezna za skladiščenje. Komunala sicer ne skladišči vseh prejetih predmetov, ampak jih presortira. Pri tem oblačila in obutev, ki so poškodovani ali slabše kakovosti, izločijo iz menjave. Te stvari pa postanejo surovina, uporabi jih Zadruga Dobrota, ki jih predela v nove izdelke ali industrijske krpe.

»Projekt Prinesi-odnesi je zrasel v našem podjetju. Smo pa z veseljem delili idejo z ostalimi komunalami, saj je namen projekta ohranjanje narave preko podaljševanja uporabnosti predmetov, ohranjanja surovin in energije za proizvodnjo novih izdelkov ter zmanjševanja količin odpadkov. Edino pravilno je, da se primeri dobrih praks širijo,« pravijo v Komunali Brežice.

Glede na izjemen uspeh projekta in odlično sprejetost med uporabniki ga bodo v komunali nadaljevali. Razmišljajo o nadgradnjah in tem, kako ga približati širšemu krogu uporabnikov, npr. tudi tistim, ki ob sobotah ne morejo priti na tržnico v Brežicah. Zato so letos uresničili zamisel o mobilnem Prinesi-odnesi. Tako so pred počitnicami že obiskali Sromlje in Bizeljsko z okolico in pri tem doživeli izjemno spodbuden odziv prebivalcev. Jeseni se bodo s kombijem ustavili še na Veliki Dolini.

Menjava v okviru projekta Prinesi–odnesi predstavlja možnost in prostor vnovične uporabe, ne pa zbiranja stvari za reciklažo, se pravi ne za uničenje. Komunala Brežice podpira, kot rečeno, menjavo in jo celo organizira, v nekaterih drugih okoljih tovrstne dejavnosti, torej organizirane vnovične uporabe, ne izvajajo in ne podpirajo, še zlasti ne »brežiškega« modela, v katerem je menjava za uporabnike brezplačna.

»Menjava Prinesi-odnesi spodbuja ozaveščeno in odgovorno uporabo. S projektom Zeleno Posavje – za naravo in zdravje smo našo dobro prakso razširili tudi na ostala komunalna podjetja v Posavju. Čedalje več ljudi se zaveda, da imamo samo en planet in omejene naravne vire, s katerimi moramo ravnati odgovorno. Veliko svojih dejavnosti usmerjamo k vzgoji otrok in mladostnikov, ki so naši varuhi okolja. Svojo okoljsko zavest vnašajo v svoje vsakodnevne dejavnosti, to prenašajo tudi na družino in okolico. Čeprav smo s tem in podobnimi projekti že zelo ozavestili ljudi, je v našem okolju še veliko tistih, ki vsakodnevno ustvarjajo črna odlagališča. Če damo odpadke poleg ekološkega otoka, smo odgovorni za novo črno odlagališče. Odpadke je treba pravilno ločiti in jih oddati v za to namenjene posode. Kosovni odpad lahko sami odpeljejo na ZRC Boršt ali pa naročijo zabojnik, ki ga lahko enkrat na leto pripeljemo k njim domov, mešane odpadke pa oddajo v zeleno posodo. Otroci ta enostavna pravila že obvladajo,« pravijo v Komunali Brežice.

Članek je bil objavljen v 29. številki Dolenjskega lista z dne 18. julij.

M. Luzar