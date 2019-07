Strategija je oblikovanje prihodnosti. Mikrografijina bo EASY.

Za zagotavljanje razvoja in novih prebojev na področju digitalizacije ter hitrega prilagajanja spremembam v domačem in tujem poslovnem okolju morajo podjetja nenehno skrbeti za ohranjanje konkurenčne prednosti. Ker naraščajoče število dokumentov predstavlja vse večji izziv, v Mikrografiji razvijajo nove rešitve, ki pomagajo pri obvladovanju poslovne dokumentacije.

Bistvo brezpapirnega poslovanja je optimizacija poslovnih procesov na vseh nivojih in vseh napravah. V Mikrografiji želijo svojim strankam zagotoviti le najboljše, zato so v četrtek, 25. julija, podpisali novo partnersko pogodbo z EASY SOFTWARE in s podpisom pridobili najvišjo stopnjo partnerstva.

EASY SOFTWARE je mednarodna družba s sedežem v Nemčiji, ki ponuja specializirano platformo za dokumentne in arhivske sisteme s ciljem zagotavljanja celovitih rešitev s področja digitalizacije za številne industrije in različne tipe podjetji. Dodana vrednost tesnega sodelovanja obeh strani je strankam omogočen dostop do širše mreže strokovnjakov za digitalizacijo ter uporaba inovativnih rešitev, ki olajšujejo izzive digitalizacije.

Mikrografija že od leta 2003 sodeluje z družbo EASY SOFTWARE in v tem času so si pridobili status strateško pomembnega partnerja v Vzhodni Evropi. EASY SOFTWARE je eden zanesljivejših, preverjenih in najbolj dolgoročnih partnerjev Mikrografije, kar dokazuje dejstvo, da so sodelovali že na mnogih projektih.

Potrdilo o uspešnem sodelovanju je tudi nagrada, ki jo je Mikrografija prejela v začetku leta 2019 s strani EASY SOFTWARE-a za najbolj inovativen projekt - za razvoj rešitve za upravljanje z dokumenti mDocs. Okrepitev sodelovanja še dodatno povečuje možnosti glede dostopa do informacij in know-howa EASY-a, omogoča testiranje beta verzij in skupni razvoj novih platform, sodelovanje na področju marketinga, prodaje in seveda same izvedbe storitev v državah, kjer Mikrografija še ni prisotna.

»Podpis pogodbe predstavlja strateško pomemben korak k širitvi, dostop do novih segmentov strank ter privlačno možnosti za rast podjetja. Z EASY je mogoče vse poslovne procese digitalizirati hitro in enostavno. Veseli nas, da lahko delamo z enim izmed vodilnih podjetji v Nemčiji in svoje poslovanje širimo preko nacionalnih meja,« poudarja Boštjan Gaberc, direktor podjetja Mikrografija, d.o.o.

Mikrografija bo v prihodnosti nadaljevala z uresničevanjem svojih ciljev, ki so usmerjeni predvsem k povečevanju prihodkov izven Slovenije, s širitvijo družbe na tuje trge ter zmanjšanju odvisnosti od lokalnega okolja.

Da ima Mikrografija v partnerski mreži EASY SOFTWARE pomembno mesto dokazuje tudi dejstvo, da se je podpisa pogodbe udeležilo samo vodstvo podjetja.

»Z Mikrografijo smo v Vzhodni Evropi našli dolgoročne partnerske odnose. Na tem področju podpirajo pomembne stranke, kot sta PETROL in Merkur Osiguranje. S podpisom partnerskega sporazuma in novega partnerskega programa bomo bistveno okrepili naše skupne prodajne in trženjske aktivnosti ter dodatno okrepili naše sodelovanje za prihodnost,« pravi Dieter Weisshaar, generalni direktor EASY SOFTWARE.

