Na Bučki že polagajo asfalt, v Raduljah urejajo propusta

26.7.2019 | 09:35

Na Bučki so včeraj že začeli s polaganjem grobega asfalta od Jarčjega vrha do gasilskega doma.

Bučka - Dela obnove regionalne ceste skozi Bučko očitno dobro napredujejo in včeraj so delavci boštanjskega podjetja Gradnje (njihov partner je CGP Novo mesto) na prvem delu od Jarčjega vrha proti gasilskemu domu že začeli s polaganjem grobega asfalta.

Dela obnove ceste z ureditvijo pločnika in avtobusnih postajališč potekajo na več odsekih hkrati in se intenzivno izvajajo. Gre za 1,3 kilometra ceste, ki je zelo dotrajana in nevarna. Občani že dlje časa opozarjajo na slabo prometno varnost in na nujnost investicije.

Poleg obnove cestišča, ki bo po novem široko šest metrov, bodo glavne pridobitve nov pločnik, štiri avtobusna postajališča, javna razsvetljava ter ureditev celotne komunalne infrastrukture, tudi obnova vodovoda. Investicija bo stala 2,7 milijona evrov, od tega bo Direkcija RS za infrastrukturo prispevala 2,1 milijona evrov, šesto tisočakov bo šlo iz občinskega proračuna.

Poplav v Raduljah ne bo več

Dela v Dolenjih Raduljah

Alojz Hočevar

Dela pa že več kot mesec dni potekajo na isti regionalni cesti tudi malce pod Bučko, v Dolenjih Raduljah, kjer bodo z izgradnjo dveh propustov skozi oba potoka, novimi pločniki, dvema avtobusnima postajališčema (v smeri Sevnice in v smeri Škocjana) ter javno razsvetljavo tamkajšnji krajani veliko pridobili.

Kot pove škocjanski podžupan in dolgoletni občinski svetnik z Bučke Alojz Hočevar, ki si je vsa leta močno prizadeval za ureditev tako ceste skozi Bučko kot za omenjeno naložbo, bodo končno rešili problem poplav, v ovinku pa bo mogoče tudi srečavanje dveh vozil, kar je bilo do sedaj zelo problematično. Hočevar pove, da so Direkcijo RS za infrastrukturo obveščali o nujnosti rešitve problema in k sreči so jim prisluhnili - propust je bil premajhen, cesta dvignjena in ob deževjih je voda poplavljala ne le bližnje območje, ampak tudi hiše. Večje poplave so bile vsaj dvakrat, ljudje so imeli veliko škode in tako naprej ni šlo več. Projekt je pripravila Dolenjska projektiva, dela izvaja AGM Nemec s podizvajalci, naložbo, vredno okrog 650 tisoč evrov, pa bo poplačala direkcija, česar so v škocjanski občini zelo veseli.

Kot še doda Hočevar, so več kot zadovoljni, da bo do konca prihodnjega leta urejena tudi cesta skozi Bučko, potem pa ostane le še del od kulturnega doma Bučka do Dolenjih Radulj - tudi tu je državna cesta že močno načeta in nevarna.

