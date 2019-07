Spregledal stoječo kolono, v nesreči pet poškodovanih

26.7.2019 | 12:50

Slika je ilustrativna (Foto: Arhiv DL)

Včeraj smo že poročali o prometni nesreči na avtocesti pri Obrežju, zaradi katere je bila za nekaj časa avtocesta med priključkom Obrežje in mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški zaprta, danes pa so s Policijske uprave Novo mesto sporočili še nekaj podrobnosti o nesreči.

Nesreča se je zgodila nekaj pred 13. uro. 49-letni državljan Kosova je spregledal stoječo kolono vozil in trčil v zadnji del vozila, ki ga je vozil državljan Hrvaške. Njegovo vozilo je odbilo v avtomobil pred njim, ki ga je vozil držaljan Srbije, to pa še v vozilo državljana Turčije. V nesreči so se poškodovali trije potniki iz vozila povzročitelja, potnik iz vozila, ki ga je vozil državljan Hrvaške, in potnica iz vozila državljana Turčije. Vse so reševalci odpeljali v bolnišnico, kjer so jim oskrbeli lažje poškodobe. Povzročitelju nesreče so policisti zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izrekli globo.

Motorist trčil v varovalno ograjo in padel

O padcu motorista pri Srebrničah so bili policisti obveščeni nekaj po 15. uri. Ugotovili so, da je 40-letni motorist vozil iz smeri Srebrnič proti naselju Potok. Zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča je trčil v varovalno ograjo, padel in se lažje poškodoval.

Po cesti vijugal z več kot 3,5 promili alkohola

Brežiške policistie so sinoči nekaj po 20. uri vozniki opozorili na nevarno vožnjo voznika osebnega avtomobila, ki je med Šentlenartom in Brežicami vijugal po vozišču, vozil s pospešeno hitrostjo in večkrat zapeljal na bankimo. Takoj so se odzvali ter 38-letnega kršitelja izsledili in ustavili. Ugotovili so, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 1,71 miligramov alkohola. Nevarnega voznika so izločili iz prometa, mu zasegli avtomobil in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Prijeli sedem Turkov

Brežiški polčicisti so danes ponoči pri Stari vasi na Bizeljskem izsledili in prijeli sedem državljanov Turčije, ki so nezakonito prestopili državno mejo.

M. Ž.