Na mejnih prehodih se promet v smeri Hrvaške povečjuje

26.7.2019 | 13:45

Na mejnem prehodu (Foto: PU Novo mesto)

Tudi ta konec tedna predvsem zaradi začetka počitnic v delu Nemčije pričakujemo močno povečan promet v smeri proti Hrvaški, prav tako pa tudi na vstopu v Slovenijo. Na območju Policijske uprave Novo mesto bo najbolj obremenjen mejni prehod Obrežje, gnečo in občasne zastoje pa na policisti pričakujejo tudi na mejnih prehodih v Slovenski vasi in Metliki. "Na mejnem prehodu Slovenska vas in mejnih prehodih za obmejni promet je prestop državne meje dovoljen le za državljane, ki uživajo pravico EU do prostega gibanja in upravičence po Sporazumu o obmejnem prometu in sodelovanju. Prehod meje na maloobmejnih prehodih je dovoljen le v obratovalnem času (https://www.policija.si/nase-naloge/nadzor-drzavne-meje/mejni-prehodi-na-zunanji-schengenski-meji)," so poudarili na PU Novo mesto.

Vsem, ki se boste te dni odpravili na pot, svetujejo, da pred odhodom preverite veljavnost svojih potovalnih dokumentov. Državljani EU morajo ob prestopu meje s Hrvaško imeti pri sebi veljavno osebno izkaznico ali potno listino. "Spremljajte prometne informacije in za prehod meje uporabite manj obremenjene mejne prehode. Voznikom svetujemo, da so v prometu strpni in upoštevajo cestno prometne predpise, predvsem naj prilagodijo hitrost vožnje veljavnim omejitvam in ohranjajo ustrezno varnostno razdaljo," so opozorili.

Letos v tovornih vozilih našli že 218 tujcev

Policisti na mejnem prehodu Obrežje, največjem mejnem prehodu za cestni promet v Sloveniji, ob najbolj obremenjenih dnevih kontrolirajo tudi do štiri tisoč tovornih vozil na vstopu in izstopu iz Slovenije, opravijo mejno kontrolo in preverijo dokumente potnikov v več kot 16.000 osebnih avtomobilih in 400 avtobusih. Pri delu so pozorni na kršitve s področja cestno prometnih predpisov, kršitve Zakona o tujcih, Zakona o nadzoru državne meje, Zakona o orožju in Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami.

Letos so predvsem v tovornih vozilih našli že 218 tujcev, ki so se skriti med tovorom ali na podvozjih tovornih vozil skušali izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo.

M. Ž., Foto: PU Novo mesto