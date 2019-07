FOTO: Krive so zvezde

26.7.2019 | 19:30

Ogledali so si zvezde in planete (Foto: M. C. Bit)

Črnomelj - Mladinski center BIT je sinoči na trati za tamkajšnjim kulturnim domom v sklopu projekta Medgeneracijski vrt v sodelovanju z Astronomskim društvom Javornik izvedel delavnico Krive so zvezde. »Najprej smo prisluhnili krajšemu predavanju o astronomiji, nato pa smo si skupaj čez teleskope ogledali zvezde in planete. Zaradi celodnevne oblačnosti je bil prvotno viden zgolj Jupiter, a se je nebo v času dogodka zjasnilo in ogledali smo si lahko tudi Saturn in ostala nebesna telesa. Očitno so nam bile zvezde res naklonjene,« so sporočili po dohodku.

Medgeneracijski vrt je skupen projekt Zavoda za izobraževanje in kulturo Črnomelj, Knjižnice Črnomelj in Mladinskega centra BIT ter je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.

M. Ž., Foto: M.C. Bit

