Za obvladanje zapornika uporabili tudi solzivec

26.7.2019 | 15:10

Vodja zaporov na Dobu Lidija Pezdir Ristič (Foto: B. B.)

Do drugega incidenta je prišlo na na hodniku strožje varovanega oddelka. (Foto: B. B.)

Obsojenec je paznika najprej odrinil z vrati, nato pa ga je napadel z vilicami. (Foto: B. B.)

Zapori na Dobu (Foto: B. B.)

Slovenska vas - V Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob so danes podrobneje predstavili primera dveh nedavnih napadov na paznike. Kot je povedala vodja zavoda Lidija Pezdir Ristič, so proti napadalcema že podali kazenski ovadbi na policijo ter sprožili disciplinska postopka, ki se lahko končata z namestitvijo v samico (do 14 oz. do 21 dni), zaradi zagotavljana varnosti in reda v zaporih pa bodo obsojenca najbrž premestili v kak drug zapor.

Napada sta se zgodila v strožje varovanem oddelku zapora, med seboj pa nista bila poveza. Do prvega napada je prišlo med odvzemom računalnika, obsojenca, ki računalnika ni hotel oddati, pa so pazniki hitro obvladali s strokovnim prijemom, ga vklenili in odvedli v sobo za pomiritev. Šlo je bolj ali manj za rutinsko zadevo, poškodovanih pa pri tem ni bilo.

V drugem primeru je obsojenec, ki je bil v sobi sam, najprej sprožil poziv v svoji sobi, na katerega se je paznik odzval. Med preverjanjem poziva je pri odpiranju sobnih vrat vanj skočil obsojenec, sicer obsojen zaradi uboja, in ga napadel z vilicami jedilnega pribora. Napad je bil silovit, tako da so pazniku na pomoč priskočili trije kolegi. V dogodku je bil prvič po nekaj letih uporabljen tudi solzivec. Ko so pravosodni policisti napadalca obvladali, so ga najprej namestili v poseben prostor, nato pa so ga, ker je bil lažje poškodovan (nekaj odrgnin in počena arkada), odpeljali v novomeško bolnišnico. Preiskavi o podrobnosti obeh dogodkov še potekata.

Pravosodni policist, udeležen v prvem izrednem dogodku, se je v četrtek vrnil na delo, medtem ko je bil drugi lažje poškodovan in je še na bolniškem dopustu.

Pezdir Rističeva je povedala, da tovrstne dogodke obžalujejo, a da so ti sestavni del njihovega dela. "V sistemu, kjer delamo z različnimi obsojenci in ljudmi, ki imajo različne težave, se pač dogajajo. Pri tem pa je pomembno, da vsakega analiziramo in poskušajo stvari oz. varnost zaposlenih in zaprtih izboljšati," je poudarila.

Opozorila je tudi na kadrovsko stisko zavoda, v katerem je nameščenih 596 obsojencev (kapaciteta zaporov na Dobu je 540 obsojencev), v njem pa dela 145 pravosodnih policistov. Po njeni oceni bi za optimalno opravljanje nalog potrebovali še najmanj 20 pravosodnih policistov.

To sta bila letos sicer drugi in tretji napad na paznike na Dobu. Lani so jih zabeležili nekaj več kot 10, predlani nekaj več kot 20.

B. B.