V Sevnici toča v velikosti oreha

26.7.2019 | 18:35

Toča v kraju Dolenji Boštanj v Posavju (Foto: J. N., Facebook)

Ponekod po Sloveniji že nastajajo nevihte z nalivi. Z brežiškega regijskega centra za obveščanje so sporočili, da je v popoldanskih urah večji del občine Sevnica zajelo močno neurje z dežjem, vetrom in točo, ponekod tudi v velikosti oreha. Gasilci so iz sedmih objektov izčrpali meteorno vodo in s cestišča odstranili več podrtih dreves. V neurju so posredovali gasilci PGD Sevnica, PGD Studenec in cestna in komunalna podjetja.

Tudi Metliko in okoliške vasi je popoldan zajelo močno neurje. Veter je podiral drevesa, prestavil leseno barako na železniške tire in razkrival strehe. Gasilci PGD Metlika in Križevska vas ter delavci cestnega podjetja sanirajo posledice neurja, so sporočili z novomeškega regijskega centra za obveščanje.

Zagorela podrast in bršljan

Danes ob 15.08 so bili obveščeni tudi, da je pod Kandijskim mostom v Novem mestu zagorela podrast in bršljan. Gasilci GRC Novo mesto so manjši požar pogasili. Posebne škode ni.

Zapeljal s ceste in se prevrnil

Ob 17.47 je na cesti Prečna-Frata, pri naselju Suhor, občina Novo mesto, vozilo zapeljalo s ceste in se prevrnilo. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, posuli razlite motorne tekočine in vozilo postavili na kolesa. Poškodovanih ni bilo.

R. N.