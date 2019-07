Podrta drevesa, razkrite strehe ...

27.7.2019 | 08:40

Pred dnevi jo je skupil Gradac (na fotografiji), sinoči pa Metlika. (Foto: arhiv DL)

Včerajšnje nevihtno vreme neurje je nemalo nevšečnosti povzročalo tudi v večernih urah. Najhuje je bilo v Metliki in okolici.

Ob 17.50 so gasilci PGD Metlika na Ulici 9. maja v Metliki razžagali in odstranili porušena drevesa, ki so ovirala promet v ulici.

Ob 18.43 je v naselju Radoviči, občina Metlika, neurje razkrilo ostrešje dveh stanovanjskih hiš. Gasilci PGD Metlika so pokrili ostrešji s strešno kritino.

Ob 17.55 so v Križevski vasi in okolici, občina Metlika, gasilci PGD Križevska vas razžagali osem podrtih dreves, ki so ovirala promet na cestah in dovozih.

Ob 18.43 je v ulici Pot na veselico v Metliki neurje razkrilo ostrešje stanovanjske hiše. Gasilci PGD Metlika so pokrili ostrešje s strešno kritino.

Ob 18.52 je na Ulici Belokranjskega odreda v Metliki močan veter prevrnil lopo na železniške tire. Gasilci PGD Metlika so jo odstranili iz tirov.

Ob 19.15 je v Gubčevi ulici v Metliki neurje razkrilo ostrešje stanovanjske hiše. Gasilci PGD Metlika so pokrili ostrešje s strešno kritino.

Ob 18.48 je v kraju Potok, občina Straža, zaradi vetroloma drevo padlo na žice daljnovoda. Poškodbo na daljnovodu so odpravili dežurni delavci Elektro Ljubljana. Brez oskrbe z elektriko so ostali uporabniki v občini Straža in Novo mesto.

Ob 22.50 je v Knafelčevi ulici v Novem mestu starejša težko pokretna oseba padla v zaklenjeni kopalnici. Gasilci GRC Novo mesto so s tehničnim posegom odklenili vrata in prenesli osebo na posteljo.

B. B.