Pripeljali Coseyja, ostajajo Jošilo, Marinelli ...

27.7.2019 | 17:10

Glen Cosey (Vir: spletna stran KK Krka)

Novo mesto - V KK Krka nadaljujejo s sestavljanjem ekipe za prihodnjo sezono. Potem, so konec junija kot prvo okrepitev pripeljali hrvaškega reprezentanta Ivana Ramljaka, so se sedaj na branilskem položaju okrepili še s 27-letnim in 183 cm visokim Američanom Glennom Coseyjem.

Cosey je študentska leta preživel na univerzi Eastern Kentucky, od koder ga je pot vodila v Evropo. V sezoni 2015/16 je igral tudi v ligi ABA (Zadar), sicer pa je igral tudi v Turčiji, Italiji in Poljskem. Lansko sezono je začel v korejski ligi, od koder se je decembra pridružil češkemu prvaka Nymburku, februarja letos pa odšel v latvijski VEF Riga, s katerim je postal latvijski prvak. V 10 tekmah lige VTB je v povprečju igral dobrih 26 minut in dosegal 12,4 točke, 2,8 skoka in 4,7 podaje na tekmo.

Za nadaljevanje sodelovanja so se v Krki dogovorili tudi z Markom Jošilom in Paolom Marinellijem, že junija pa so podaljšali sodelovanje z Lukom Lapornikom

V KK Krka sicer ostajajo zvesti usmeritvam iz zadnjih dveh sezon, da za klub igra čim več domačih igralcev. Tako so sodelovanje podaljšali z Daliborjem Đapo in Žigo Fifoltom, v klubu pa ostajajo tudi kapetan Jure Balažić ter mlada slovenska reprezentanta Miha Škedelj in Jakov Stipaničev, ki sta zelo uspešno igrala na letošnjem evropskem prvenstvu v Izraelu. Pogodbi smo sklenili še z mladima reprezentantoma Leonom Stergarjem ter Maticem Jančarjem Jarcem.

Tudi na ostalih področjih delovanja kluba ni dopustov. Mladinski vodja Domen Zevnik pospešeno sestavlja ekipo trenerjev, ki bo v naslednji sezoni vodila mlajše ekipe kluba.

Okrepili so se tudi v upravi kluba, saj je predsednik Andraž Šuštarič imenoval novega člana uprave. To je podjetnik Blaž Malenšek, ki ima veliko znanja s področja financ in prava in je dnevno v stiku z gospodarstvom.

V Krki za novo sezono iščejo še centra, odločitev, kdo to bo, pa bodo sporočili v prihodnjih dneh.

B. B.