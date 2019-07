Pogorel gospodarski objekt, trčila motorist in traktor

27.7.2019 | 19:00

Ilustrativna fotografija

Ob 7.22 je v naselju Osojnik v občini Semič zagorel gospodarski objekt velikosti 17x8 metrov. Gasilci PGD Semič, Štrekljevec, Gradnik, Stranska vas-Semič, Kot-Brezje, Črešnjevec in Krvavčji Vrh so požar omejili in pogasili. Ogenj je v celoti uničil objekt, traktor in seno. Zaradi vdihavanja dima je bila zdravniška pomoč nudena enemu gasilcu.

Gorel avto

Opoldne je v Šmihelu v Novem mestu gorel osebni avto. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so pogasili požar.

Motor in traktor

Ob 15.46 sta na cesti Podzemelj—Adlešiči pri naselju Griblje, občina Črnomelj, trčila traktor in motorno kolo. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj so poškodovanega motorista oskrbeli na kraju in ga odpeljali v Zdravstveni dom Črnomelj. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj nesreče in s cestišča umaknili motorno kolo.

Prekrivali streho

Ob 16.30 so gasilci PGD Zabukovje izvozili v naselje Podgorje ob Sevnični, občina Sevnica, kjer po včerajšnem neurju prekrivajo streho na gospodarsem objektu, katero je poškodovala toča.

B. B.