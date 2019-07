Krka in Krško najboljša, ko je bilo najtežje

27.7.2019 | 20:50

Kim in Kambič sta bila režiserja prvega zadetka Krke, kasneje pa je za izenačenje zadel še Pavič. (Foto: B. B.)

Novo mesto - V prvem krogu nove sezone 2. slovenske nogometne lige je Krka doma proti Kopru osvojila točko, enako pa je uspelo tudi Krškemu, ki je gostilo Radomlje, medtem ko so Brežice na gostovanju pri Nafti ostale praznih rok.

Krka : Koper 2:2 (0:1)

Ko je Vršič v 7. minuti prvega polčasa zadel za 0:1, Šolaja pa v 4. minuti drugega povišal na 0:2, se je že zdelo, da bodo vse tri točke odšle v Koper, ki ne skriva ambicij, da se že v naslednji sezoni vrne med prvoligaše. A Krka je imela druge načrte. Varovanci Zorana Zeljkovića so nekajkrat nevarno zapretili že v prvem polčasu, in ko so se gostje po udobnem vodstvu malo preveč sprostili, so to znali izkoristiti. Za zmanjšanje zaostanka je v 57. minuti z natančno odmerjenim diagonalnim strelom z roba kazenskega poskrbel Korejec Dohyun Kim. Polovico dela pri zadetku je sicer opravil Luka Kambič, ki je pred tem v kazenskem prostoru lepo preigral koprsko obrambo in potem še lepše našel Kima, ki je uporabno žogo spremenil v zadetek.

Zadetek je dal krkašem krila in v 72. minuti je na 2:2 izenačil Luka Pavič. Novomeščani so pritiskali še naprej in nekajkrat je zadišalo celo po zmagi, prav daleč od zadetka pa niso bili niti Koprčani. No, rezultat se do konca tekme ni več spreminjal.

Krško : Kalcer Radomlje 3:3 (1:3)

Čeprav so vlogo favorita pred tekmo prepuščali Radomljanom, so zobe, po tistem, ko so bili že stisnjeni v kot, pokazali tudi Krčani. Začelo se je sicer obetavno - v 8. minuti je Krško v vodstvo popeljal novinec v moštvu Hrvat Lovre Čirjak. Sledil je silovit odgovor Radomelj, ki so med 17. in 31. minuto kar trikrat zatresli krško mrežo; uspešno so bili Varga, Primc in Jakovljević.

Zdelo se je že, da bodo Radomljani na Gubcu prvič okusili slast zmage, a je posvet Krčanov med polčasom le obrodil sadove. V 56. minuti na 2:3 znižal Čirjak, v 68. pa je končnih 3:3 postavil njegov rojak in prav tako novinec v zelenem dresu Filip Srpak.

Nafta 1903 : Brežice Terme Čatež 3:1 (1:0)

Zadetki: 1:0 Ploj (37. minuta), 2:0 Oštrek (50.), 3:0 Vinko (80.), 3:1 Ferić (95.)

B. B.

Galerija