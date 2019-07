Koliko kazni se bo še nabralo?

28.7.2019 | 11:00

Bojan Jelič in njegov odvetnik Dušan Medved na sojenju v Novem mestu (Foto: B. B.)

Novo mesto, Brežice - Tri leta in devet mesecev zapora si je z več kot 90 kaznivimi dejanji, pretežno goljufijami, prislužil mladi poslovnež iz Krškega, 25-letni Bojan Jelić. Junija je na Okrajnem sodišču v Brežicah podpisal sporazum o priznanju krivde, v Novem mestu pa ga na okrožnem sodišču čaka še eno sojenje.

Na sojenju v Brežicah je tožilstvo obtožnico sestavilo v osmih sklopih. Prvi se nanaša na kar 82 goljufij, očitali pa so mu tudi zatajitev, poškodovanja tuje stvari, lahko telesno poškodbo, tatvine, ponarejanje listin in prikrivanje.

Jelić je imel do leta 2017 podjetje BA, trgovina in storitve. Poleg kupcev, ki so pri njem naročali avtodele, ki jih niso nikoli dobili, so ga v slabem spominu ohranili tudi na številnih bencinskih servisih, v trgovinah, gostilnah in tudi v avtomobilskih salonih. Tako je na bencinskih servisih točil gorivo, a je, ko bi ga moral plačati, »ugotovil«, da na bančni kartici nima kritja. Uslužbence je običajno uspel prepričati, da bo dolg plačal naslednji dan, a ga potem niso več videli. Taki računi so znašali od 60 pa vse do 900 evrov.

Podobne trike je izvajal tudi v gostilnah in hotelih, ko si je nekoč v avtosalonu izposodil avtomobil za testno vožnjo, pa je z njega odstranil vinjeto in iz rezervoarja iztočil gorivo. Drugič je s cigaretnim ogorkom poškodoval sedež testnega avtomobila in avtomobilsko preprogo ter tako povzročil za 800 evrov škode. Ko je bil nekemu podjetju, ki je prodajalo gorivo, dolžen 800 evrov, je plačal položnico za 9,05 evra in jo potem priredil tako, da je bilo videti, kot da bi plačal 905 evrov. S takimi in s podobnimi dejanji, zaradi katerih se je znašel na brežiškem sodišču, je povzročil za 21.000 evrov škode, ki je do zdaj v pretežnem delu še ni poravnal.

Na Okrožnem sodišču v Novem mestu se je znašel zaradi goljufije, ki jo je izvedel v Novem mestu, kjer se je kot lastnik podjetja BA novembra 2016 uslužbencu tukajšnje enote družbe I. S. T. Avtodeli predstavil kot spletni prodajalec in velik poznavalec avtomobilskih delov. Uslužbenec mu je verjel in mu omogočil plačilo naročenega blaga v 30 dneh, ni pa vedel, da ima Jelićevo podjetje zaradi prezadolženosti in neplačevanja računov že nekaj časa blokiran transakcijski račun.

V dobrih dveh tednih, še preden je torej zapadel prvi račun, je Jelić prek spleta naročil za okoli 3.000 evrov blaga, ki pa ga ni plačal niti po preteku roka plačila. Na prve klice, kako je s plačilom, se je še oglašal in manjši del nabavljenega blaga celo plačal, pozneje pa je postal nedosegljiv. Vmes je podjetju predložil še lažno potrdilo o plačilu 850 evrov, a se je izkazalo, da je bil na položnici sprva napisan le znesek 8 evrov. Podjetje, ki je pozneje vložilo izvršbo, je tako oškodoval za okoli 2.800 evrov.

Tožilka Karla Balažic Nahtigal mu je na predobravnavnem naroku v Novem mestu v primeru priznanja ponudila kazen šestih mesecev zapora, a Jelić krivde tokrat ni priznal. Njegov Dušan Medved je sicer povedal, da je v težave zašel po tistem, ko si je za prijatelja izposodil denar, zato svojih obveznosti ni mogel več plačevati.

Boris Blaić