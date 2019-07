V neurju podrlo več dreves, poplavilo cesto…

28.7.2019 | 07:25

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

V večernih urah se je med neurjem v občini Sevnica na ceste podrlo več dreves. Posredoval je dežurni delavec CGP Sevnica, ki je drevesa razžagal in jih odstranil.

Ravno tako se je v večernih urah med neurjem v občini Krško na ceste podrlo več dreves, v mestu Krško pa je na več mestih poplavilo glavno cesto. Posredovali so dežurni delavci CGP in Kostaka, ki so očistil odtočne kanale in razžagali ter odstranili podrta drevesa. Gasilci PGE Krško so na Trgu Matije Gubca v Krškem, iz kletnih prostorov poslovnega objekta prečrpali približno dva kubična metra meteorne vode.

Strela udarila v dimnik

Med neurjem v občini Brežice je v naselju Gabrje pri Dobovi udarila strela v dimnik stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Gabrje so pregledali okolico udara strele in zamenjali poškodovane strešnike. Požara ni bilo.

Padel motorist

Sinoči ob 23.19 je na Kvedrovi cesti v Sevnici padel motorist. Posredovali so gasilci PGD Sevnica, ki so zavarovali kraj in nudili pomoč policistom. Reševalci NMP Sevnica so poškodovanega motorista prepeljali v SB Brežice.

Prekrili strehi, poškodovani s točo

Včeraj ob 16.30 so gasilci PGD Zabukovje v naselju Podgorje ob Sevnični v občini Sevnica prekrili strehi na objektih, ki jih je poškodovala toča 26. julija.

V vinogradu mu je postalo slabo

Včeraj ob 19.18 je v naselju Libna v občini Krško občana pri delu v vinogradu obšla slabost. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, nudili pomoč reševalcem NMP Krško ter odstranili traktor iz vinograda.

Kje ne bo elektrike

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo danes od 8. ure do 15. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Podgorje. V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

L. M.