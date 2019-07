Danes poletno srečanje družin Aninega sklada

28.7.2019 | 08:15

Na enem od preteklih srečanj številčnejših slovenskih družin Aninega sklada v Dolenjskih Toplicah. (Foto: arhiv Lokalno.si)

Dolenjske Toplice - Na gozdni jasi v Dolenjskih Toplicah se bo danes ob 10. uri začelo 20. tradicionalno poletno srečanje družin Aninega sklada.

Dan bodo namenili predvsem kopanju v topliških bazenih, hkrati pa srečevanju, športu, kulturi in medsebojnemu spoznavanju. Na srečanju pod geslom Tukaj sem, zgodi se! pričakujejo do 300 udeležencev iz približno 50 družin.

Podpredsednik zavoda Anin sklad Alen Salihović je po poročanju STA povedal, da bodo srečanje družin z več otroki začeli z mašo, ki jo bo daroval brat Primož Kovač, po tej in po malici bo sledilo kopanje v bližnjih topliških bazenih. Po kopanju, ki si ga po njegovem mnenju marsikatera družina s številnimi otroki drugače ne more privoščiti, bodo na topliški jasi pripravili še piknik in nastope, na katerih bodo številni otroci sodelujočih družin predstavili svoje dosežke zadnjega šolskega leta in nadarjenost.

Namen srečanja sicer ni v vsebini, temveč bi radi družinam omogočili vsaj en prost dan in brezskrbno uživanje ter da bi te spoznale, da niso same, je dodal.

Da bi bile družine številčnejše

Anin sklad je sicer dobrodelna, nevladna, nepridobitna in nepolitična organizacija, ki združuje družine z večjim številom otrok. Leta 1998 so jo ustanovili slovenski redovniki in redovnice, njen namen in poslanstvo pa sta gmotna in duhovna pomoč ter osebno spremljanje družin, ki si želijo otroka več, pa so v kakršnikoli stiski.

Sklad po zadnjih podatkih združuje približno 200 družin iz vseh slovenskih škofij s skupaj približno 1000 otroki in mesečno denarno pomaga približno 50 družinam. Družine Aninega sklada se srečujejo spomladi in poleti oziroma dvakrat letno, medse pa vabijo nove člane.

Ustanova Anin sklad si sicer prizadeva, da bi se več staršev odločalo za tretjega in četrtega otroka, da bi bile številčnejše družine v družbi bolj razumljene, da bi se med seboj spoznavale in se podpirale, da bi pospeševali pozitiven odnos do zdravega družinskega življenja in da bi bilo javno mnenje naklonjeno družinskim vrednotam.

L M.