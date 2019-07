V Dolenjskih Toplicah gradnja obvoznice dobro napreduje

28.7.2019 | 15:00

Osrednji topliški trg v Dolenjskih Toplica (Foto: B. B., arhiv DL)

Dolenjske Toplice - V Dolenjskih Toplicah, kjer so po lanskem podpisu sofinancerskega sporazuma z ministrstvom za infrastrukturo spomladi začeli graditi prvi del topliške obvoznice s povezavo Pionirske in Roške ceste, dela tečejo po načrtu.

Kot kaže, bi lahko rok končanja za njen prvi del, 15. oktober, celo prehiteli, je ocenil topliški župan Franc Vovk. Gre sicer za gradnjo novega, približno 80-metrskega lokalnega cestnega odseka v strnjenem delu naselja od odcepa za ulico Pod Cvingerjem na Pionirski cesti do križišča Roške ceste in ulice Škrile. Po poročanju STA je Vovk potrdil, da bo naložba stala približno 1,2 milijona evrov, država bo prispevala približno milijon evrov, razliko bo pokrila topliška občina.

Nadaljevanja gradnje oz. drugega in tretjega dela topliške obvoznice še niso dokončno določili. Načrti za drugi del sicer predvidevajo preureditev križišča pri parkirišču Balnea v krožišče, gradnjo novega mosta prek Sušice in povezovalne ceste do Pionirske ceste. Tretji del predvideva prestavitev Pionirske ceste ob šoli nekaj metrov vzhodneje, zdajšnje cestišče pa naj bi namenili za parkirišče.

Po podatkih Občine Dolenjske Toplice naj bi celotna topliška obvoznica stala pet milijonov evrov. Po njenem končanju naj bi zdajšnjo cestno povezavo skozi središče Dolenjskih Toplic, kjer se med drugim nahaja tamkajšnji zdraviliški kompleks, zaprli za motorni promet.

Župan je dodal, da je sicer obvoznica mimo topliškega jedra dolgoletna želja tamkajšnjih ljudi in podjetij. Ob njeni gradnji urejajo tudi križišče z ulico Na griču, česar sprva sicer niso predvideli. Sicer pa si ob obvoznice obetajo okrepitev prometne varnosti in predvsem prometno razbremenitev središča Dolenjskih Toplic.

Vovk je še opozoril, da nameravajo zaradi zahtevnosti del v prihodnjih štirinajstih dneh gradbeno območje za dva dneva zapreti za ves motorni promet, domačinom pa bodo omogočili dostop do svojih domov.

L. M.