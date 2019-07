Cenejši zemeljski plin do kurilne sezone

28.7.2019 | 16:45

Podpis pogodbe lani v Kulturnem centru Primoža Trubarja. (Foto: L. M., arhiv DL)

Šentjernej - V prvih dneh avgusta bodo na novomeški občini, ki je vodilna partnerica projekta Hidravlične izboljšave Dolenjske, odpirali ponudbe za gradnjo vodovoda med Dobruško vasjo in Šentjernejem. Gradnja bo predvidoma stekla septembra, izbrani ponudnik pa bo imel ob tem tudi možnost gradnje plinovodnega omrežja, ki ga bo v trasi vodovoda gradil Petrol.

Plinovodno omrežje v Šentjerneju sicer že obstaja. Občina in družba Istrabenz plini sta pred leti zgradili približno pet kilometrov dolgo omrežje, na katero so priključena nekatera velika podjetja v občini in javne ustanove (šola, vrtec, zdravstvena postaja). Med odjemalci je tudi Krka, tako da je odjem milijon kubikov zemeljskega plina letno dejansko že zagotovljen. Težava je v tem, da omrežje oskrbujejo z utekočinjenim naftnim plinom, ki je precej dražji energent kot zemeljski plin.

Petrol, ki mu je Občina Šentjernej letos podelila koncesijo za upravljanje plinovodnega omrežja za naslednjih 30 let (in mu za 110.000 evrov prodala svoj del omrežja), se je zato zavezal, da bo do začetka letošnje kurilne sezone v Dobruški vasi zgradil novo merilno regulacijsko postajo in jo povezal z dobrih šest kilometrov oddaljenim šentjernejskim omrežjem. S tem bi v Šentjernej prišel cenejši zemeljski plin, ki bi bil zanimiv tudi za uporabo v gospodinjstvih, saj gre za enega cenejših energentov.

Anketa med občani

Kot pravi Hrovat, bosta občina in Petrol ob začetku gradnje plinovoda med prebivalci Šentjerneja opravila tudi anketo, s katero bosta preverila, kakšen je interes občanov za priključitev na omrežje. Šentjernej bodo v tem smislu razdelili na tri dele – vzhod, zahod in jug –, in če bo izraženo zanimanje na posameznem območju več kot 30-odst., bo Petrol omrežje zgradil tudi v teh delih Šentjerneja. »Menim, da bo interes takšen, da bo omrežje v prihodnjih letih še rastlo,« pravi Janez Hrovat z občinskega oddelka za okolje in prostor.

Čeprav so roki precej tesni, Hrovat meni, da je projekt mogoče dokončati v zastavljenem času, saj je gradbeno dovoljenje že izdano, trasa plinovoda pa je odprta in poteka po zemljiščih, ki so že v lasti države. Gradnja novega vodovodnega in plinovodnega omrežja bo namreč potekala tik ob državni cesti Dobruška vas–Šentjernej in je povezana z načrti direkcije za infrastrukturo; ta se bo v naslednjih letih lotila obsežne prenove in širitve te ceste.

Modernizacija odsekov v Drami in Rojah

Projekti za modernizacijo odsekov v naseljih Drama in Roje so že končani, sofinancerska pogodba med državo in občino pa usklajena, tako da bi bil razpis za izbiro izvajalca lahko objavljen že v kratkem. Projektantski oceni vrednosti prenove ceste skozi naselji znašata 560.000 evrov (Drama) in 590.000 (Roje), v sklopu prenove državne ceste pa bo občina v omenjenih naseljih zgradila še pločnik, javno razsvetljavo in avtobusna postajališča.

Kot dodaja Hrovat, gre h koncu tudi projektiranje odsekov med Dramo in Rojami ter Rojami in Šentjernejem, ki sta skupaj ocenjena na približno 1,1 milijona evrov. Tudi tu bodo cesto razširili s petih na šest metrov.

Na občini so sprva načrtovali, da bi vodovod, plinovod in rekonstrukcijo ceste izvajali skupaj, a bo treba na cesto še nekoliko počakati. Hrovat računa, da bo gradnja odseka skozi Dramo in do Roj lahko stekla naslednje leto, gradnja ceste skozi Dramo in do Šentjerneja pa v letu 2021.

