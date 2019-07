Brezplačni prevozi po občini

29.7.2019 | 09:00

Prevoze bo izvajalo deset prostovoljcev, ki so se prijavili k projektu. (Foto: občina Trebnje)

Električno vozilo Renault Zoe z napisom Prostofer (Foto: občina Trebnje)

Trebnje - Občina Trebnje v sodelovanju z Društvom upokojencem Trebnje in Zavodom zlata mreža pričenja z izvajanjem projekta Prostofer, s katerim bodo nudili brezplačne prevoze starejšim v občini, ki so pogosto odrezani od storitev, ki jih potrebujejo.

Namen projekta je povečat mobilnost in socialno vključenost upokojencev in invalidov ter jim omogočiti, da se pripeljejo do zdravnikov, trgovinskih centrov in drugih javnih ustanov. »Prevozi so namenjeni vsem tistim starejšim občanom nad 65 let, ki ne vozijo sami, nimajo sorodnikov oziroma prijateljev, da bi poskrbeli za prevoze in so v socialno šibkem položaju,« so sporočili z občine.

Izvajalo jih bo deset prostovoljcev, ki so se prijavili k projektu in sodelujejo z Društvom upokojencev Trebnje, ki je za koordinatorja prostovoljnih šoferjev imenovalo Borisa Slaka, voznika z dolgoletnimi izkušnjami. »Prostoferji so šoferji, ki svojim sopotnikom nesebično pomagajo, jih pospremijo do čakalnice pri zdravniku, jih počakajo … So ljudje z velikim srcem, ki so v svojem prostem času pripravljeni pomagati tistim, ki prevoze potrebujejo,« pravijo na občini Trebnje, ki bo za izvajanje brezplačnih prevozov zagotovila električno vozilo Renault Zoe.

Omenjena storitev bo na voljo od prvega avgusta, in sicer od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro. Naročila za prevoze sprejemajo na brezplačno številko 080 10 10 najmanj dva dni pred želenim prevozom.

R. N.