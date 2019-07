Strehe po neurjih puščajo

29.7.2019 | 07:00

Simbolna slika (foto: arhiv)

Včeraj ob 16.48 uri je v Slovenski vasi v občini Šentrupert zaradi poškodb na strehi podjetja Jmw Fire, ki so nastale ob neurju 2. 7. 2019, tekla voda v objekt. Gasilci PGD Šentrupert so začasno sanirali streho in preprečili dodatno škodo.

Na AC gorel avto

Ob 12.48 je na dolenjski avtocesti pri izvozu Ivančna Gorica, smer Novo mesto, vozilo trčilo v označevalni drog in se vnelo. Požar so z ročnimi gasilniki pogasili očividci, gasilci PGD Stična in Grosuplje pa so opravili zavarovanje kraja dogodka in pregled vozila.

Drevo na cesti

Ob 0.33 je na relaciji Brestanica-Rožno, občina Krško, podrto drevo oviralo promet. Dežurni pri cestnem podjetju je postavil prometno signalizacijo za delno zaporo cestišča. Zaradi zahtevnostidel bodo drevo odstranili danes zjutraj.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GORENJI SUHOR PRI VINICI.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 7:00 do 9:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KZ KRASINEC;

- od 10:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRIBLJE;

- od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CERKVIŠČE.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KLENOVIK.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SELA ŠUMBERK, TP SREBOTNICA.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Bogneča vas, Štatenberg in Roje Trebelno med 8:00 in 12:00 uro.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju TP Mihalovec mlin med 8.30 in 11. uro, na območju TP Dobova pekarna med 11.30 in 13.30 uro in na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli na območju TP Zgornja Sušica izvod Zgornja Sušica med 8.30 in 12.30 uro.

M. K.