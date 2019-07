Luštkova, zbor Vlaste Tavčar in Šentjernejska konjenica

29.7.2019 | 10:35

Betka Luštek je letošnja prejemnica občinske nagrade občine Šentjernej.

Mešani pevski zbor Vlaste Tavčar iz Šentjerneja

Šentjernejska konjenica

dr. Marjetka Rangus

Šentjernej - Avgusta praznujejo občinski praznik v občini Šentjernej. Za Jernejevo, kot ga poimenujejo, se bodo z občinskimi priznanji tudi letos spomnili pridnih občanov in društev, ki delajo za dobrobit skupnosti.

Kot je že potrdil občinski svet, bo nagrada občine tokrat pripadla Betki Luštek za prizadevno prostovoljno delo na humanitarnem področju. Predlog je podalo Turistično društvo Vrhpolje, v katerem je Luštkova že dolgo aktivna, zadnja tri leta pa ga tudi vodi. Soustvarja bogato vaško življenje, prostovoljno se trdui za napredek vasi, ohranjanje naravne in kulturne dediščine, povezovanje občanov, sodelovanje z društvi, itd. Lani je med drugim s pomočjo prijateljev organizirala dobrodelno prireditev za sovaščanko Silvo in njeno družino, ki se je zaradi bolezni znašla v stiski. Za prostovoljno in človekoljubno delo je bila lani imenovana za prostovoljko leta v podjetju Krka, kjer je zaposlena.

Spominsko plaketo bosta prejela Mešani pevski zbor Vlaste Tavčar za 40-letnico delovanja na kulturnem področju ter Društvo šentjernejska konjenica za 20 let delovanja na društvenem področju ter pri promociji občine. Ta predloga je podala šentjernejska občinska uprava.

Zbor, ki so ga poimenovali po učiteljici Vlasti Tavčar, ki je bila tudi režiserka in lutkarica, združuje veliko zagnanih pevcev. Od samega začetka vztrajajo Vera Slovenec, Fani Jakše in Franc Luzar - Đeklin. Nastopajo na mnogih prireditvah v občini, ob jubileju pa novembra pripravljajo bogat kulturni dogodek.

Društvo Šentjernejska konjenica, ki je nastalo leta 1999 na pobudo peščice konjih navdušencev, šteje okrog 47 člnoav, ki se udeležujejo različnih konjenic po Sloveniji. Veseli so, da je med njimi vse več mladih, to pa pomeni tudi spodbujanje razvoja konjereje v občini in širše. Avgusta pripravljajo konjenico, katere topot konjskih kopit bo slišati v osrčju Gorjancev in po dolini reke Krke. Za Jernejevo 2019 pripravljajo tudi tradicionalno kuhanje županovega golaža in kot novost prireditev Sto kočij u Šentjernej.

Častnega občana letos v Šentjerneju ne bo, saj zanj Komisija za nagrade in vprašanja, ki jo vodi dr. Marjetka Rangus, ni bilo niti predloga.

Besedilo in foto: L. Markelj