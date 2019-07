Pogodbe za uporabo območja Gaj pri cerkljanskem letališču naj ne bi podaljšali

Cerklje ob Krki - Pogodbe o brezplačni uporabi območja Gaj ob letališču Cerklje ob Krki za namene moto dejavnosti, sklenjene z Zvezo za avto šport Slovenije - AŠ 2005, po mnenju ministrstva za obrambo ni mogoče podaljšati. Zveza je nameravala tam zgraditi poligon varne vožnje.

O podaljšanju omenjene pogodbe je ministrstvo spraševal poslanec Dušan Šiško (SNS) in v odgovoru je zapisalo, da je območje letališča Cerklje ob Krki prostorsko urejeno za potrebe obrambe. Ker gre najprej za območje za razmestitev letal v primeru večje obremenjenosti in potreb osrednjega letališča, kar predvideva tudi državni prostorski načrt, pa pogodbe za območje Gaj ne morejo podaljšati, je odgovoril minister Karl Erjavec.

AŠ 2005 je kot strokovna organizacija za področje hitrostnih preizkušanj in varnosti v cestnem prometu nameravala na t. i. dirkališču Gaj med drugim zgraditi poligon varne vožnje.

V odzivu za STA so zapisali, da je območje Gaj po državnem prostorskem aktu predvideno tako za potrebe obrambe kot za civilno souporabo oz. za programe usposabljanja za varno vožnjo in hitrostne preizkušnje v varnem okolju.

"Pričakujemo, da bodo odgovorni prisluhnili potrebam in naredili vse, da Slovenija pride do takega objekta, ki ga nima, glede na prometno varnost pa ga nujno potrebuje," so opozorili in pristavili, da so imeli s pripravo dokumentacije, pridobitvijo gradbenega dovoljenja, odpravo tamkajšnje črne gradnje in ureditvijo zanemarjenega območja izdatne stroške, objekta pa zaradi tega "večino časa" niso mogli uporabljati.

Ker se v javnosti pojavljajo govorice o domnevnih nepravilnostih v zvezi s projektom, vsa namigovanja odločno zavračajo, so še zapisali pri AŠ 2005.

Poslanec Šiško je sicer v svojem vprašanju navedel, da bo 18. avgusta pretekla petletna pogodba med ministrstvom za obrambo in AŠ 2005 o brezplačni uporabi območja Gaj na vojaškem letališču Cerklje ob Krki, ter da je tam prihajalo do pogostih kršitev zakonodaje in odločb.

Uporabnik naj bi po njegovem pokazal tudi "veliko samovolje" in "nesprejemljivo posegal v naravno okolje" ter "ne glede na to, da ni imel uporabnega dovoljenja za objekt", tam organiziral moto prireditve. Opozoril je tudi, da domačini takšni dejavnosti nasprotujejo.

Kot je za STA povedal brežiški župan Ivan Molan, so na občini želeli, da se Gaj uredi v skladu z državnim prostorskim načrtom za to območje. Ker se naj bi to urejalo "precej po domače", pa se boji, da iz omenjenega projekta ne bo nič.

