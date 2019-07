83-letni možakar s palico hudo pretepel ženo

29.7.2019 | 12:05

Ponoči so policisti posredovali zaradi nasilja v družini na območju PP Dolenjske Toplice. Hudo pretepena ženska je uspela pobegniti pred nasilnežem in poiskati pomoč. Policisti so žrtev takoj odpeljali v zdravstveni dom, od tam pa je bila zaradi številnih poškodb prepeljana v novomeško bolnišnico. Policisti so ugotovili, da jo je s palico pretepel 83-letni mož. Moški naj bi bil že večkrat nasilen in jo pretepal, vendar žrtev v preteklosti ni poiskala pomoči, prav tako policistov o nasilju ni obvestil nihče drug. Moškemu bodo izrekli prepoved približevanja žrtvi zaradi razlogov za sum, da bo ogrozil njeno življenje, osebno varnost in svobodo. O izrečenem ukrepu bodo obvestili pristojne institucije in preiskovalnega sodnika, ki bo presodil o podaljšanju ukrepa. Zoper nasilneža bodo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini.

Kriminalisti in policisti med preiskavami kaznivih dejanj nasilja v družini nemalokrat ugotovijo, da je osumljenec več let izvajal nasilje nad družinskimi člani, vendar ga v preteklosti niso obravnavali zaradi kaznivih dejanj ali prekrškov z elementi nasilja, saj o nasilju ni nihče spregovoril. Zato na Policijski upravo pozivajo ljudi, naj si ne zatiskajo oči, ampak naj nasilje, za katero izvedo ali so mu priča, takoj prijavijo in s tem pomagajo žrtvam. Dostikrat namreč žrtve same ne najdejo moči oziroma poguma, da o nasilju spregovorijo, zato je prav, da to stori kdorkoli, ki za nasilje ve.

V požaru škode za okoli 70 tisočakov

Črnomaljski policisti so bili v soboto okoli 7.30 obveščeni o požaru gospodarskega objekta ob stanovanjski hiši v Osojniku. Požar je v celoti zajel senik, v katerem je bilo 80 bal sena, traktor in prikolica, po oceni oškodovanca je škode za okoli 70.000 evrov. Požar so gasilci omejili in pogasili, kriminalisti pa so opravili ogled požarišča in po prvih ugotovitvah je do požara prišlo zaradi samovžiga v balah sena. Po zaključeni preiskavi bodo z ugotovitvami seznanili pristojno tožilstvo.

Pijana motorista izgubila oblast nad motorjem

Sevniški policisti so bili v noči na nedeljo obveščeni o padcu motorista v Sevnici. Opravili so ogled in ugotovili, da je 26-letni voznik pri vožnji s kros motorjem zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad motorjem in trčil v ograjo ob stanovanjski hiši. Lažje poškodovanega motorista, ki je imel v litru izdihanega zraka 1,42 miligramov alkohola (3 g/kg), so reševalci odpeljali v bolnišnico. Policisti bodo kršitelju izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Novomeške policiste pa so včeraj iz bolnišnice obvestili, da oskrbujejo moškega, ki naj bi se poškodoval pri padcu z motorjem. Ugotovili so, da je voznik mopeda v Čemšah zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad mopedom in padel. 43-letni kršitelj je imel v litru izdihanega zraka 1,34 miligramov alkohola (2,79 g/kg).

Pridržali pijanega voznika

Brežiški policisti so v noči na nedeljo med kontrolo prometa v Krški vasi ustavili 28-letnega voznika osebnega avtomobila in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. Kršitelj je opravljanje preizkusa odklonil in ni upošteval odredbe policistov o prepovedi nadaljnje vožnje. Očitno pijan voznik je na kraju postopka kršil javni red in mir, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, o kršitvah pa bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Cel kup vlomov in tatvin

Na parkirišču v Mirni Peči je nekdo vlomil v več tovornih vozili in ukradel mobilni telefon, dve ročni svetilki in akumulatorje.

V Dolenjih Jesenicah je v noči na petek neznanec vlomil v prodajalno in odnesel 300 evrov in dva zavoja tobačnih izdelkov. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 3000 evrov škode.

Prav tako v noči na petek je v Šentrupertu neznanec skozi okno vlomil v gostinski lokal in odnesel menjalni denar.

V Trebnjem pa je nekdo vlomil v poslovne prostore podjetja ter odnesel denar in dva polnilnika za akumulator. Z vlomom in tatvino je podjetje oškodoval za 2000 evrov.

Na parkirišču na Šegovi ulici v Novem mestu je v noči na soboto neki nepridiprav vlomil v parkiran avtomobil in ukradel električno ročno orodje. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za 2400 evrov.

V Drašči vasi pa je neznanec skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo in odnesel zlat nakit. Škode je za okoli 2800 evrov.

Med 22. in 27. julijem je v Mrtvicah nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi okno vlomil v hišo. Pregledal je prostore ter našel in ukradel 50 evrov in zlat nakit.

V noči na nedeljo je na Trški Gori neznanec vlomil v zidanico in odnesel električno ročno orodje. Lastnika je oškodoval za 700 evrov.

