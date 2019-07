V avtu prevažal pet tujcev, ki so nezakonito prestopili mejo

29.7.2019 | 16:00

Brežiški policisti so v noči na soboto v Brežicah ustavljali voznika avtomobila slovenskih registrskih oznak. Kršitelj znakov policistov ni upošteval in je s pospešeno hitrostjo nadaljeval z vožnjo. Zapeljali so za njim in ga izsledili na enem izmed parkirišč v Brežicah. Med postopkom so ugotovili, da 43-letni voznik v avtomobilu prevaža štiri državljane Pakistana in državljana Bangladeša, ki so pred tem nezakonito prestopili državno mejo. Osumljencu kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države so odvzeli prostost s kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Prijeli 104 migrante

Med petkom in današnjim dnem pa so policisti Policijske uprave Novo mesto med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju Gorjancev, Drenovca, Slovenske vasi, Miličev, Miklarjev, Kapel, Sečjega Sela in Metlike izsledili in prijeli 104 tujce, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s 50 državljani Bangladeša, 39 državljani Pakistana, desetimi državljani Irana, dvema državljanoma Turčije in po enim državljanom Poljske, Nemčije in Albanije, še niso zaključeni.

M. Ž.