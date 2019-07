Fekalije iztekale po travniku

29.7.2019 | 18:20

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Danes dopoldne ob 9.30 so v Potočni vasi v občini Novo mesto iztekale fekalije. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj iztekanja, odprli kanalizacijske jaške in pomagali komunalnemu podjetju pri odmašitvi cevi in očiščenju. Fekalna voda se je razlila po travniku na površini 100 kvadratnih metrov.

Vozilo trčilo v drog in se vnelo

Včeraj ob 12.48 je na dolenjski avtocesti pri izvozu Ivančna Gorica v smeri Novo mesto vozilo trčilo v označevalni drog in se vnelo. Požar so z ročnimi gasilniki pogasili očividci, gasilci PGD Stična in Grosuplje pa so opravili zavarovanje kraja dogodka in pregled vozila.

Zgorela počitniška prikolica

Danes popoldne ob 15.53 je v romskem naselju Smrekec ob Industrijski cesti v Grosupljem gorela počitniška prikolica. Gasilci PGD Grosuplje so požar, ki je prikolico v celoti uničil, pogasili.

L. M.